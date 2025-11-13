الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«تنفيذي» الاتحاد الآسيوي للهجن يعتمد تعيين الأمين العام وعضوية 3 اتحادات

«تنفيذي» الاتحاد الآسيوي للهجن يعتمد تعيين الأمين العام وعضوية 3 اتحادات
13 نوفمبر 2025 16:18

 
أبوظبي (الاتحاد)

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، تعيين الإماراتية مدية الهاشمي، أميناً عاماً للاتحاد الآسيوي لمدة 4 سنوات، حتى مايو 2029، والموافقة على عضوية اتحادات الهند وإندونيسيا وأوزبكستان، ورفع توصية للجمعية العمومية المقبلة لاعتمادها.
جاء ذلك في الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي عبر تقنية «الاتصال المرئي»، برئاسة عبد الله مبارك المهيري، رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي، وممثلي الدول الأعضاء.
واستعرض الاجتماع تقارير البطولة الآسيوية الأولى لسباقات الهجن التي أقيمت بأبوظبي في مايو الماضي، ومسابقة الهجن في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب – «البحرين 2025»، ومعسكر الهجانة الآسيوي الذي استضافته أبوظبي في أكتوبر الماضي بمشاركة 9 دول.
وقرر المكتب التنفيذي تشكيل اللجان العاملة بالاتحاد، واعتماد مشروع الجائزة الكبرى لدوري الهجان الآسيوي، وروزنامة موسم 2025–2026، التي تتضمن فعاليات وبطولات آسيوية تستضيفها الإمارات، داعياً إلى تعزيز التعاون بين الاتحادات الأعضاء، وتكثيف الجهود لتطوير رياضة الهجن الآسيوية.
وتوجّه عبد الله مبارك المهيري بالشكر والتقدير إلى معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، على الدعم المستمر للاتحاد الآسيوي وبرامجه التطويرية.
كما أثنى على اهتمام القيادة الرشيدة في الإمارات برياضة الهجن، وتقديم كافة أشكال الدعم للبرامج والفعاليات والبطولات، التي تقام داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في ترسيخ مكانة هذه الرياضة، وإرثها التراثي الأصيل على المستويات كافة.

الإمارات
الهجن
سباقات الهجن
اتحاد سباقات الهجن
الهند
إندونيسيا
أوزبكستان
