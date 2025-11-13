«يورو 2028» تستبعد التسعير الديناميكي للتذاكر



لندن (د ب أ)



نفى منظمو بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2028) استخدام نظام تسعير التذاكر الديناميكي في البطولة التي ستقام في المملكة المتحدة وإيرلندا.

وأكدت ديبي هيويت، رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، رئيسة مجلس إدارة بطولة يورو 2028، أن توفير تذاكر بأسعار معقولة وبشكل واسع يعد أمراً أساسياً لضمان نجاح البطولة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن نظام التسعير الديناميكي، وهو النظام الذي ترتفع أو تنخفض فيه الأسعار بحسب حجم الطلب، يستخدم منذ فترة طويلة من قبل شركات الفنادق وخطوط الطيران وغيرها، لكنه أقل شيوعاً بكثير في المملكة المتحدة عندما يتعلق الأمر بتذاكر الفعاليات الرياضية أو الترفيهية.

وأثيرت هذه القضية بقوة خلال صيف عام 2024 عندما تبين أنه يتم استخدام نظام التسعير الديناميكي في بيع تذاكر جولة لم شمل فرقة «أواسيس»، حيث ارتفعت الأسعار بشكل حاد بينما كان الناس ينتظرون في طوابير الشراء.

واستبعد مارك بولينجهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تكرار مثل هذا الأمر عند طرح تذاكر بطولة يورو 2028 للبيع.

وقال بولينجهام خلال حفل إطلاق البطولة: «لن يكون هناك أي تسعير ديناميكي للتذاكر، أعتقد أن هذا الأمر محسوم تماماً».

وأضاف: «أعتقد أنه هناك مبدأين أساسيين سيتبناهما المنظمون، أولهما عدم استخدام نظام التسعير الديناميكي للتذاكر، وثانيهما أن نحو نصف التذاكر ستكون ضمن الفئة الثالثة، بالإضافة إلى فئة (فان فيرست) وهي الفئة الأدنى منها».

وكانت تذاكر الفئة الثالثة في يورو 2024 تباع بسعر 60 يورو (حوالي 70.69 دولار)، بينما بلغت تذاكر فئة فان فيرست 30 يورو.

وواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» انتقادات بسبب اعتماده ما يتم وصفه بأنه نظام تسعير «مرن» لتذاكر كأس العالم المقررة إقامتها الصيف المقبل.

ويشير «الفيفا» إلى أن هذا النوع من نظم التسعير شائع في أميركا الشمالية، حيث ستقام البطولة. كما تعهدت المنظمة بتخصيص عدد من التذاكر لفئات محددة من الجماهير تكون بأسعار ثابتة.

وقالت هيويت إن توفير تذاكر بأسعار معقولة لبطولة يورو 2028 أمر أساسي، وأضافت: «في أولوية تفكيرنا، يجب أن تكون هذه البطولة بأسعار معقولة لعدد كبير من الأشخاص الذين ينتظرون».

وأضافت: «أحد الأشياء التي أوجه فيها التحية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) هي أنهم لم يتراجعوا في هذا الأمر، كلنا نؤكد أن عائدات هذه البطولة مهمة جداً لأنه يتم إعادة توزيعها على كرة القدم».

وأكدت: «لذلك لا جدوى من قول إن التذاكر مجانية، فليأت الجميع، لأننا بذلك لن نفعل الصواب تجاه اللعبة، لكن من الصحيح أيضاً أن نفكر ونكون مبدعين في كيفية التأكد من أن أكبر عدد ممكن من الناس يمكنهم الحصول على التذاكر بأسعار معقولة».

وقال بولينجهام إن المنظمين يبحثون أيضاً عن طرق لتخفيف تكاليف السفر للحاصلين على التذاكر.

وأضاف أن الإعلان عن أسعار التذاكر من المتوقع أن يتم في الربع الأخير من عام 2027، وقال أيضاً إن الجماهير كانت في صميم تفكير المنظمين عند اختيار موعد انطلاق المباراة النهائية الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

وكانت المباراة النهائية ليورو 2020 انطلقت الساعة 8 مساءً، مع وضع جماهير التلفزيون الأميركية جزئياً في الاعتبار.

وقال بولينجهام: «في الواقع، كان موعد انطلاق المباراة محل نقاش مع (اليويفا) منذ بعض الوقت حول كيفية جعله في متناول الجماهير قدر الإمكان».

وأضاف: «من الواضح أن خيارات السفر تكون محدودة أكثر ليلة الأحد مقارنة ببعض الأمسيات الأخرى، لذلك اعتقدنا أن هذا خطوة إيجابية للأمام».