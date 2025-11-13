الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

جوشوا يواجه «اليوتيوبر الشهير» في «نزال مثير»!
13 نوفمبر 2025 17:20


لندن (أ ب)

يستعد الملاكم جيك بول لخوض أصعب اختبار في مسيرته حتى الآن، وذلك بمواجهة بطل العالم السابق للوزن الثقيل البريطاني أنتوني جوشوا.
وأكد إيدي هيرن، الذي يعمل مروجاً للفعاليات التي يخوضها جوشوا، التقارير الإعلامية التي تشير إلى وجود محادثات مع فريق العمل الخاص ببول، حيث يسعى هيرن لتأمين ما وصفه بـ «جولة خفيفة» لموكله خلال الأسابيع الأخيرة من هذا العام.
وقال هيرن لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن جوشوا، الفائز بلقب بطولة العالم مرتين، لم يخض أي نزال منذ خسارته أمام دانيال دوبوا في النزال المثير على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة في سبتمبر 2024، مما يعني أنه غائب عن المنافسات منذ حوالي عام ونصف العام.
وأضاف: «إذا حصل على عشرات الملايين، وحصلنا على فرصة لإسكات هذا الرجل الذي أزعج مجتمع الملاكمة لفترة طويلة، ربما يحدث ذلك».
وذاع صيت جيك بول هو من خلال عمله على منصة «يوتيوب» قبل تحوله لعالم الملاكمة، حيث حقق 12 انتصاراً، سبعة منها بالضربة القاضية مقابل هزيمة واحدة. وخاض بول آخر نزال له في يونيو الماضي عندما تغلب بإجماع آراء الحكام على بطل الوزن المتوسط السابق خوليو سيزار تشافيز جونيور.
وأكد هيرن أن أولوية جوشوا تتركز على استعادة لياقته لإنعاش مسيرته وخوض نزال ضد الملاكم البريطاني المعتزل حاليا تايسون فيوري، بطل العالم السابق للوزن الثقيل في 2026.

 

لندن
الملاكمة
أنتوني جوشوا
بريطانيا
