مانشيني مدرباً للسد



الدوحة (رويترز)



أعلن السد حامل لقب الدوري القطري لكرة القدم للمحترفين تعاقده مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني خلفاً للإسباني فيلكس سانشيز الذي انفصل عنه النادي بالتراضي في أكتوبر الماضي.

وقال النادي على منصة إكس «رسمياً روبرتو مانشيني مدربا للفريق لموسمين ونصف».

وكان مانشيني رحل عن تدريب منتخب السعودية في أكتوبر الماضي، بعدما تولى المسؤولية في أغسطس 2023 بعد أيام من استقالته من تدريب منتخب إيطاليا الذي قضى معه خمس سنوات وقاده للتتويج ببطولة أوروبا في 2021 ليكون التتويج الثاني لإيطاليا في البطولة بعد نسخة 1968.

وتحت قيادة مانشيني (60 عاماً)، تلقت الجماهير السعودية صدمة قوية بخروج المنتخب من دور 16 ببطولة كأس آسيا التي استضافتها قطر في يناير 2024، إذ خسرت بركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية.

وجاء قرار الاستغناء عن خدمات مانشيني بعد سلسلة من النتائج المتواضعة للمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم رغم تأهله في النهاية لنسخة 2026 في أميركا الشمالية.

وكان السد انفصل عن سانشيز بعد سلسلة من النتائج المتباينة ليتولى المدرب المساعد سيرخيو أليجري المسؤولية مؤقتاً.

وتعاقد السد في يوليو 2024 مع سانشيز مدرب قطر في كأس العالم التي استضافتها البلاد عام 2022.

وسبق لسانشيز (49 عاماً) قيادة الإكوادور في كأس كوبا أميركا.

وتعاون سانشيز لعدة سنوات مع المنتخب القطري، حيث أشرف على فوزه التاريخي بلقب كأس آسيا 2019 ومشاركته الأولى في كأس العالم.

واعتبر تعيينه خطوة استراتيجية لاستعادة هيمنة السد المحلية والمنافسة على اللقب القاري، ولكن الفريق عانى من تراجع المستوى ويحتل المركز السادس حالياً.