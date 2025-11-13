ساكا يحذر أرسنال من «كلام الناس»!



لندن (رويترز)



قال بوكايو ساكا مهاجم أرسنال، إن الفريق اللندني عليه أن يحافظ على تركيزه، ويبقى متواضعاً في ظل تصدره سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفارق أربع نقاط عن أقرب مطارديه بعد مرور 11 مباراة.

وجاء ذلك قبل مباراة إنجلترا أمام صربيا على استاد ويمبلي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويملك أرسنال 26 نقطة من ثمانية انتصارات وتعادلين، بعدما انتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 2-2 أمام سندرلاند يوم السبت الماضي، فيما قلص مانشستر سيتي الفارق بعد فوزه 3-صفر على أرضه أمام ليفربول.

ولم يتلق فريق المدرب ميكل أرتيتا سوى خمسة أهداف في الدوري حتى الآن، لكن ساكا قال إنهم لا يستبقون الأحداث.

وأبلغ ساكا محطة توك سبورت الإذاعية الرياضية في مقابلة نُشرت «علينا فقط الفوز في كل مواجهة، هذه هي العقلية التي ندخل بها المباريات، ثم نرى أين ستأخذنا، لا يمكننا أن ننجرف وراء ما يقوله الناس، لأنهم في يوم يقولون شيئاً وفي اليوم التالي يقولون شيئا آخر، رأي الناس فينا يتغير مثل الطقس، الأهم هو غرفة الملابس الخاصة بنا، والأساس والثقة التي نملكها بأنفسنا».

واحتل أرسنال المركز الثاني لثلاثة مواسم متتالية تحت قيادة أرتيتا إذ اقترب من اللقب في موسمي 2022-2023 و2023-2024، قبل أن يبتعد بفارق أكبر الموسم الماضي، وهي سلسلة من الإخفاقات تركتهم يطاردون لقبهم الأول في الدوري منذ عقدين.

ويستضيف أرسنال غريمه اللدود صاحب المركز الخامس توتنهام هوتسبير في 23 نوفمبر الجاري بعد فترة التوقف الدولي.

ويستعد ساكا لمباراتي تصفيات كأس العالم أمام صربيا وخارج أرضه أمام ألبانيا يوم الأحد المقبل، في وقت أصبحت فيه إنجلترا أول منتخب أوروبي يحجز مقعده في النهائيات المقررة العام المقبل في أميركا الشمالية، بعد تحقيق ستة انتصارات متتالية في مجموعتها.