الرياضة

مشجع موناكو يحقق رقماً عالمياً بـ «1146 قميصاً»!

مشجع موناكو يحقق رقماً عالمياً بـ «1146»!
13 نوفمبر 2025 18:05

 
موناكو (أ ب)

أعلن مشجع لفريق موناكو الفرنسي لكرة القدم تحقيقه لرقم قياسي عالمي لامتلاكه أكبر مجموعة من القمصان الأصلية لنادي كرة قدم واحد.
كشف جوليان بورون مؤخراً عن مجموعته المذهلة من قمصان نادي موناكو.
وتضم المجموعة 1146 قميصاً بما في ذلك تلك التي ارتداها كل من كيليان مبابي، وتييري هنري، ومانويل أموروس، وراداميل فالكاو، وديفيد تريزيجيه، ودليو أونيس، هداف النادي التاريخي.
ووفقاً لموناكو، حضر محضر رسمي حضر المعرض وقام بالتحقق من عدد القمصان البالغ 1146 قميصاً، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي العالمي السابق الذي كان يحمله مشجع ليفربول السويسري.
وقال بورون، القادم من منطقة بورجندي الفرنسية، إن شغفه بموناكو بدأ قبل 25 عاماً، عندما حضر مباراته الأولى بين موناكو وأوكسير.
وذكر بوربون هذا الأسبوع، في مقابلة مع الموقع الرسمي للنادي: «كان هذا هو العام الذي حقق فيه موناكو لقبه السابع في الدوري الفرنسي، هذا اليوم، وقعت في الحب، ليس في حب أوزير، ولكن في حب موناكو، ومنذ ذلك الوقت، لم أتوقف عن متابعة النادي».
وبدأت مجموعته عندما أهداه لوكاس بيرناردي، لاعب موناكو السابق، قميصاً ارتداه في مباراة خلال موسم 2006 -2007.
وقال بوروت: «منذ تلك اللحظة، أصبحت مهتماً بالقمصان التي يرتديها اللاعبون، اليوم، هذه هواية تتطلب وقتاً كبيراً، ببحث دائماً عن القطع النادرة، لكنني فخور جداً بالفعل بامتلاكي كل هذه المجموعة».
ويعود أقدم قميص في مجموعته لعام 1950، والذي ارتداه فرانسوا لودو، مدافع موناكو الأسبق الذي لعب مباراة دولية واحدة للمنتخب الفرنسي.

 

