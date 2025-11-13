إطلاق البرنامج التوعوي لمكافحة المنشطات

أبوظبي (الاتحاد)



برعاية وزارة الرياضة، تطلق لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، «البرنامج التوعوي لمكافحة المنشطات» بهدف توعية كافة مكونات القطاع الرياضي وتعزيز النزاهة الرياضية، ابتداءً من 15 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن جهود الدولة لترسيخ ثقافة اللعب النظيف وتعزيز قيم الشفافية والمسؤولية في الوسط الرياضي.

ويستهدف البرنامج، الذي يمتد على مدار أربعة أسابيع، مختلف الفئات المرتبطة بالقطاع الرياضي، بما في ذلك الأطباء والرياضيون والمسؤولون والرياضيون من صغار السن وأولياء الأمور، من خلال سلسلة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية التي يقدمها نخبة من المختصين والخبراء في مجال مكافحة المنشطات.

ويركز البرنامج على عدد من المحاور الرئيسية، من أبرزها الإعفاء العلاجي، وحقوق الرياضيين وواجباتهم، وطرق الفحص والاختبار، إضافة إلى التوعية بالأدوار والمسؤوليات المنصوص عليها في اللائحة الوطنية لمكافحة المنشطات، كما يتضمن الأسبوع الختامي أنشطة مخصصة للرياضيين صغار السن وأولياء أمورهم باستخدام أجهزة لوحية تفاعلية.

وتؤدي لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي دوراً محورياً في دعم هذا البرنامج من خلال إشراك الرياضيين أصحاب الأداء العالي والأجهزة الفنية في المحاضرات، والمساهمة في تطوير محتوى توعوي متخصص يعزز مفاهيم النزاهة والمسؤولية، إلى جانب توجيه الجهود نحو بناء بيئة تنافسية صحية، وفقاً لأعلى المعايير الدولية في مجال مكافحة المنشطات.

ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود الوطنية المتواصلة للتوعية بالنزاهة الرياضية، الهادفة إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع الرياضي بمخاطر المنشطات، وتعزيز معرفة الفئات المختلفة بأدوات الوقاية والإبلاغ وآليات الحوكمة الرياضية، إلى جانب تعزيز الشراكة المجتمعية في الحفاظ على بيئة رياضية نظيفة ومستدامة، وبما يصب في رفع سمعة وتنافسية الرياضة الإماراتية على الصعيد العالمي.