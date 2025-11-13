إيقاف 102 لاعب في تركيا بسبب «فضيحة مراهنات»



إسطنبول (أ ب)



فرض الاتحاد التركي لكرة القدم عقوبات إيقاف مؤقتة بحق 102 لاعب لتورطهم في فضائح مراهنات.

وجرى إحالة هؤلاء اللاعبين في الدوري التركي الممتاز إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد.

وجاءت هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لضمان نزاهة المسابقات الكروية، حيث كشفت التحقيقات تورط لاعبين في المراهنات على المباريات، وهو ما يمثل انتهاكاً واضحاً للقوانين التي تحظر على اللاعبين المشاركة في أي أنشطة مراهنة.

وأصدرت لجنة الانضباط قرارات بإيقاف عدد من لاعبي الصف الأول عن اللعب، وتراوحت مدة العقوبات المفروضة عليهم بين 45 يوماً وسنة كاملة.

ويشير هذا التفاوت في مدة الإيقاف إلى اختلاف حجم التورط وطبيعة المخالفة التي ارتكبها كل لاعب على حدة.

وتأتي هذه العقوبات في وقت حساس للغاية، حيث سبق أن شملت الفضيحة حكاماً ومسؤولين رياضيين آخرين، مع تداول تقارير إعلامية تشير إلى أن الاتحاد التركي وسع نطاق تحقيقاته ليشمل أكثر من ألف لاعب بشكل عام، مما يلقي بظلال كثيفة على نزاهة بعض دوريات كرة القدم في البلاد.