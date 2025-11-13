الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
فولفسبورج يستهدف ضم لاعبين من «البريميرليج»

فولفسبورج يستهدف ضم لاعبين من «البريميرليج»
13 نوفمبر 2025 21:09

 
برلين (د ب أ)

يسعى نادي فولفسبورج صاحب المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا)، لحسم صفقة انتقال لاعبين من الدوري الإنجليزي إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
ويولي النادي الألماني اهتماما بالتعاقد مع نيكلاس فولكروج مهاجم وستهام، وكريستوفر أيير مدافع برينتفورد.
وسبق أن رفض برينتفورد عرضاً بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني، من فولفسبورج، للتعاقد مع أيير قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وشارك النرويجي الدولي 9 مرات هذا الموسم مع برينتفورد تحت قيادة مدربه الأيرلندي كيث أندروز، ويتبقى موسمان ونصف الموسم في عقد أيير مع فريقه، مع وجود خيار التمديد حتى صيف 2029.
وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» في وقت سابق هذا الشهر، أن هناك احتمالات متزايدة لأن يرحل فولكروج عن ويستهام في يناير المقبل.
ويعاني اللاعب من مشكلة عضلية منذ أكتوبر الماضي أدت إلى غيابه عن وستهام، حيث لم يسجل حضوره في أي مباراة تحت قيادة المدرب الجديد، البرتغالي نونو إسبريتو سانتو.

الدوري الألماني
البوندسليجا
فولفسبورج
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
وستهام
