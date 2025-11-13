أنجيسا ينضم لقائمة مصابي نابولي



نابولي (أ ب)



أصبح الكاميروني فرانك أنجيسا أحدث المنضمين لقائمة مصابي فريق نابولي الإيطالي لكرة القدم، الذين سيغيبون عن الملاعب فترة ليست بالقصيرة.

وتعرض أنجيسا للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده خلال الملحق الأفريقي المؤهل لكأس العالم 2026، ورغم أن التقارير الأولية بدت إيجابية، أصدر نابولي بياناً،، يفيد بأن الفحوصات كشفت عن «إصابة خطيرة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى للاعب».

ولم يحدد نابولي موعد عودة أنجيسا المتوقعة، ولكن من المرجح أن يغيب لاعب الوسط «29 عاماً» عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.

ويغيب لاعب خط الوسط الدنماركي كيفن دي بروين والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ثنائي نابولي، عن المستطيل الأخضر بسبب إصابات مماثلة، ومن غير المتوقع عودة أي منهما قبل بداية العام الجديد.

وأحرز أنجيسا أربعة أهداف وصنع هدفين في 15 مباراة هذا الموسم في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تتسبب تلك الإصابة في حرمان أنجيسا من المشاركة مع المنتخب الكاميروني بنهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي يستضيفها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026 .

ويلعب منتخب الكاميرون، الذي يمتلك 5 ألقاب في المسابقة القارية بالمجموعة السادسة في مرحلة المجموعات للبطولة برفقة منتخبات كوت ديفوار (حاملة اللقب) والجابون وموزمبيق.