اصطدام خلال لقاء يوفنتوس أتلتيكو مدريد!



روما (رويترز)



قال نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إن مدافعته أندريا ميدينا تعرضت لارتجاج في المخ بعد اصطدام خلال هزيمة فريقها 2-1 على أرضه أمام يوفنتوس في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانهارت اللاعبة البالغة من العمر 21 عاماً بعد اصطدامها بمهاجمة يوفنتوس باربرا بونانسيا في الشوط الثاني، واحتاجت إلى عدة دقائق من الرعاية الطبية على أرض الملعب قبل أن يتم حملها خارج الملعب على محفة.

وقال أتلتيكو إن ميدينا تم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث جاءت نتائج الفحوصات طبيعية.

وأضاف النادي الإسباني في بيان «تعرضت أندريا ميدينا لإصابة في الرأس مصحوبة بارتجاج في المخ، وبعد وضعها قيد الملاحظة، خرجت اللاعبة من المستشفى، وستتبع الآن بروتوكول الارتجاج الخاص بالخدمات الطبية للنادي».

وبدأت ميدينا مسيرتها الاحترافية في نادي ريال بيتيس قبل أن تنتقل إلى أتلتيكو مدريد في عام 2022.