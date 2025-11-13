الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي للسلة يتعاقد مع مات رايان

دبي للسلة يتعاقد مع مات رايان
13 نوفمبر 2025 23:18

 
دبي (الاتحاد)


أعلن فريق دبي لكرة السلة ضم الأميركي مات رايان، البالغ من العمر 27 عاماً، ويبلغ طوله 198 سم، إلى صفوفه بموجب عقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.
ويملك رايان خبرة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، حيث شارك في 82 مباراة ضمن الموسم الاعتيادي، بمعدل 9.4 دقيقة و3.7 نقاط في المباراة، مع نسبة نجاح في التصويب من خارج القوس بلغت 40.2%.
وعبّر مات رايان عن حماسه بالانضمام إلى صفوف الفريق قائلاً: «دبي لكرة السلة يبني مشروعاً استثنائياً، وأنا متحمس وممتن لفرصة الانضمام إليهم في أول تجربة لي في اليوروليج، وجئت إلى هنا لأنافس، وأدعم زملائي، ونقاتل معاً من أجل تحقيق الانتصارات وإسعاد جماهيرنا».
وبصفته أحد أبرز المسددين الموثوقين، سيعزز مات رايان تشكيلة الفريق ويضيف بُعداً جديداً إلى الخطوط الأمامية، مستفيداً من خبرته في اللعب على أعلى المستويات.
وقال ديان كامينياشيفيتش، المدير العام لـ دبي لكرة السلة: «يُعد مات من أفضل المسددين، وهو قادر على فتح المساحات الهجومية بفضل دقته وحجمه وقدرته على التسديد من المدى البعيد، وأثبت أنه لاعب يمكن الاعتماد عليه في المنافسات الكبرى، ونحن واثقون من أنه سيتأقلم بسرعة مع أسلوب لعبنا ويساهم في تحقيق أهدافنا، كما أن من الصعب إيجاد لاعبين بهذه المواصفات في السوق، ولهذا نحن سعداء للغاية بانضمامه إلينا».

