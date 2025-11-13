الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منافسات قوية في النسخة الثانية من بطولة دبي بريميير بادل

منافسات قوية في النسخة الثانية من بطولة دبي بريميير بادل
13 نوفمبر 2025 23:22

 
دبي (وام)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يطلع على الخطط الاستراتيجية لتنظيم النسخة الثانية من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026»
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة


تأهلت اللاعبتان فيدي تشينجوتو وألي جالان إلى الدور الثالث من بطولة دبي بريميير بادل P1 في نسختها الثانية، بعد فوزهما على لوتشو كابرا وأيمار جوني بنتيجة 5-7 و6-4 و6-1، ليواصلا مسيرتيهما نحو الأدوار المتقدمة بعد أيام من تتويجهما بلقب كأس العالم للزوجي التي نظمها الاتحاد الدولي للبادل.
وتقام البطولة حالياً في مجمّع حمدان الرياضي حتى 16 نوفمبر الجاري، بمشاركة 240 لاعباً ولاعبة من أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم.
وفي منافسات الرجال، تأهل الثنائي جيّيه كولادو وبول هرنانديز إلى الدور ثمن النهائي، بعد فوزهما على خافي جارسيا وخافي باراهونا بنتيجة 6-1 و6-1، فيما فاز أندريس فرنانديز وناشي ساجر على سانيو جوتييريز وجونزا ألفونسو (المصنفين 14) بمجموعتين دون رد 7-6 و6-4.
كما تأهل أرتورو كويلو وأجوستين تابيا إلى الدور نفسه بعد تغلبهما على إيكاردو وخورادو 6-1 و6-1، ليواجها الثنائي توليتو أجيري وأليكس تشوزاس (المصنفين 16) في الدور المقبل.


 

الإمارات
دبي
البادل تنس
آخر الأخبار
أحمد الصايغ: توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومتنا الصحية
علوم الدار
أحمد الصايغ: توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومتنا الصحية
اليوم 13:17
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
الأخبار العالمية
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
اليوم 13:03
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 12:56
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
الترفيه
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
اليوم 12:46
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
علوم الدار
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©