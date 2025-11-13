منافسات قوية في النسخة الثانية من بطولة دبي بريميير بادل



دبي (وام)



تأهلت اللاعبتان فيدي تشينجوتو وألي جالان إلى الدور الثالث من بطولة دبي بريميير بادل P1 في نسختها الثانية، بعد فوزهما على لوتشو كابرا وأيمار جوني بنتيجة 5-7 و6-4 و6-1، ليواصلا مسيرتيهما نحو الأدوار المتقدمة بعد أيام من تتويجهما بلقب كأس العالم للزوجي التي نظمها الاتحاد الدولي للبادل.

وتقام البطولة حالياً في مجمّع حمدان الرياضي حتى 16 نوفمبر الجاري، بمشاركة 240 لاعباً ولاعبة من أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم.

وفي منافسات الرجال، تأهل الثنائي جيّيه كولادو وبول هرنانديز إلى الدور ثمن النهائي، بعد فوزهما على خافي جارسيا وخافي باراهونا بنتيجة 6-1 و6-1، فيما فاز أندريس فرنانديز وناشي ساجر على سانيو جوتييريز وجونزا ألفونسو (المصنفين 14) بمجموعتين دون رد 7-6 و6-4.

كما تأهل أرتورو كويلو وأجوستين تابيا إلى الدور نفسه بعد تغلبهما على إيكاردو وخورادو 6-1 و6-1، ليواجها الثنائي توليتو أجيري وأليكس تشوزاس (المصنفين 16) في الدور المقبل.



