الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ملامح استثنائية لحفل افتتاح «مونديال الريشة الطائرة»

ملامح استثنائية لحفل افتتاح «مونديال الريشة الطائرة»
13 نوفمبر 2025 23:24

 
الشارقة (وام)

أكدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق سير التحضيرات وفق الخطة الزمنية المعتمدة، استعداداً لانطلاق الحدث العالمي الذي تستضيفه مدينة خورفكان من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من المنتخبات العالمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة الذي عقد بمقر مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عبدالملك محمد جاني، رئيس اللجنة المنظمة، حيث تم استعراض جاهزية موقع البطولة على شاطئ خورفكان، واعتماد الخطة الترويجية للحدث.
كما ناقش الاجتماع تفاصيل حفل الافتتاح، الذي صُمم ليقدم مزيجاً يجمع بين الإبهار الفني وإبراز الهوية التراثية لدولة الإمارات والطابع الفريد لإمارة الشارقة.
وفي هذا السياق، صرح عبدالملك جاني بأن النسخة الأولى للبطولة من الشارقة ستعكس السمعة المرموقة لدولة الإمارات في تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية، مثمناً الدعم والرعاية الكريمة من سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.
حضر الاجتماع كل من نورة الجسمي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة ونائب رئيس اللجنة، وبخيت سعيد القرص مدير البطولة، إلى جانب باقي أعضاء اللجنة المنظمة.

الإمارات
الشارقة
خورفكان
الريشة الطائرة
