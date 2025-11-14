السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أيرلندا تبقي على أحلام المونديال في أمسية طرد رونالدو

أيرلندا تبقي على أحلام المونديال في أمسية طرد رونالدو
14 نوفمبر 2025 08:16

دبلن (رويترز)
فاجأت أيرلندا البرتغال بالفوز عليها بنتيجة 2-صفر، لتُبقي على فرصها الصعبة في التأهل لكأس العالم لكرة القدم العام المقبل قائمة، وتجعل بطلة دوري الأمم الأوروبية تنتظر لحجز مكان مباشر عقب أمسية طُرد فيها القائد كريستيانو رونالدو.
وكانت أيرلندا، التي لم تتأهل لبطولة كبرى منذ عقد من الزمان ووصلت لكأس العالم آخر مرة في 2002، بحاجة إلى التعادل على الأقل للحفاظ على آمالها في التأهل، وجاء هدفان من تروي باروت في الشوط الأول ليتوجا أفضل أداء لها منذ سنوات.
وقال باروت، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، في مقابلة على جانب الملعب "أعتقد أنها ربما تكون أفضل أمسية أمضيتها في حياتي كلها.
"إنه لأمر يبعث على الارتياح والشعور بسعادة غامرة أن نرى العمل الجاد يؤتي ثماره...كنا جميعا ندرك مدى أهمية هذه المباراة بالنسبة لنا".
لا تزال أيرلندا بحاجة إلى الفوز في بودابست يوم الأحد المقبل لحجز مكانها في الملحق الأوروبي للتصفيات في مارس المقبل، بعد فوز المجر، صاحبة المركز الثاني، على المضيفة أرمينيا 1-صفر.
ويُرجّح أن يكون التعادل على أرضها أمام أرمينيا، متذيلة الترتيب، أقصى ما تحتاجه البرتغال لضمان التأهل المباشر.
لكن سيتعين على المنتخب البرتغالي خوض المباراة من دون رونالدو، الذي حصل على البطاقة الصفراء في البداية بسبب اعتدائه بمرفقه على ظهر مدافع أيرلندا دارا أوشيا، قبل أن يتم تعديلها إلى بطاقة حمراء بعد مراجعة اللعبة، لينال رونالدو بذلك أول بطاقة حمراء له مع البرتغال في مباراته رقم 226.
وتأخرت البرتغال، التي كانت على بعد لحظات من ضمان ظهورها السابع على التوالي في كأس العالم، قبل أن تتعادل المجر في الوقت بدل الضائع في مباراة الفريقين في لشبونة الشهر الماضي، بهدف في الدقيقة 17 بعد أن حول ليام سكيلز مسار ركلة ركنية بضربة رأس لتمر الكرة أمام المرمى ويسكنها باروت الشباك.
وكانت أيرلندا على بعد خطوات قليلة من مضاعفة النتيجة، عندما سدد تشيدوزي أوجبيني في القائم بعد مجهود رائع، قبل أن يسدد باروت مهاجم ألكمار المتألق في الزاوية السفلى من مسافة مماثلة قبل الاستراحة.
ولم تكن أيرلندا، التي دافعت بشجاعة في مباراة الذهاب قبل أن تستقبل هدفاً في اللحظات الأخيرة، في حاجة إلى تكرار ذلك بعد أن تلقى رونالدو البطاقة الحمراء بمرور ساعة من اللعب، حيث صفق بسخرية للجماهير المحلية السعيدة أثناء مغادرته.
تتصدر البرتغال، التي ضمنت على الأقل التأهل إلى الملحق، المجموعة السادسة بفارق نقطتين عن المجر وبفارق أهداف أفضل. بينما تتأخر أيرلندا بنقطة أخرى.

