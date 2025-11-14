السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ثنائية مبابي تمنح فرنسا بطاقة مونديال 2026

ثنائية مبابي تمنح فرنسا بطاقة مونديال 2026
14 نوفمبر 2025 08:19

باريس (رويترز) 
حجزت فرنسا مكانها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثامنة توالياً، بعد أن قادتها ثنائية كيليان مبابي للفوز 4-صفر على ضيفتها أوكرانيا، والمشاركة في النسخة التي تقام في أميركا الشمالية العام المقبل.
وستكون فرنسا، التي لم تخسر في تصفيات بطولة أوروبا أو كأس العالم منذ 2019، ضمن المنتخبات المصنفة عندما تسحب قرعة البطولة في الخامس من ديسمبر المقبل.
ويستعد ديدييه ديشامب لظهوره الأخير مدرباً للمنتخب في كأس العالم التي تقام بين 11 يونيو و19 يوليو.
وسجل القائد مبابي هدفين في الشوط الثاني من مباراة مشحونة عاطفياً، أقيمت في الذكرى العاشرة للهجمات التي أودت بحياة 130 شخصاً في باريس.
وحمل هدفا فرنسا الآخران توقيع مايكل أوليس في الدقيقة 76 وأوجو إيكيتيكي في الدقائق الأخيرة.
وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة في التصفيات برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، وتحظى بأفضلية لا يمكن تعويضها بست نقاط على آيسلندا صاحبة المركز الثاني. وتختتم فرنسا مشوارها في التصفيات أمام أذربيجان يوم الأحد المقبل.
وهدد فريق ديشامب مرمى أوكرانيا مرتين في الشوط الأول، أولاهما عندما سدد مبابي كرة من مسافة بعيدة في الدقيقة 17.
وبدا أن تسديدة المهاجم المنخفضة بقدمه اليسرى متجهة إلى الزاوية البعيدة لكن حارس المرمى أناتولي تروبين تصدى لها ببراعة ليحولها إلى ركلة ركنية.
واقترب برادلي باركولا من هز الشباك في الدقيقة 41، بعد أن توغل داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى وسدد كرة بقدمه اليمنى نحو القائم البعيد، قبل أن يتألق تروبين في التصدي لها.
وأخيراً، أثمرت محاولات المنتخب الفرنسي في الدقيقة 55 عندما سجل مبابي من ركلة جزاء نفذها بدهاء في منتصف المرمى. واحتسب الحكم ركلة الجزاء بعدما تعرض مايكل أوليس لتدخل عنيف داخل المنطقة.
وواصلت فرنسا الضغط، وهدد مبابي مرمى المنافس مرتين متتاليتين.
وفي الدقيقة 58 سدد كرة من زاوية ضيقة من اليسار مرت بجوار القائم، قبل أن يجبر تروبين على التصدي لتسديدة أخرى بعد خمس دقائق.
وسدد أوجو إيكيتيكي كرة ارتطمت بالقائم بعد تمريرة من أوليس، فيما كاد البديل ماجنيس أكليوش أن يسجل من لمسته الأولى في الدقيقة 69 من مسافة قريبة، لكن تروبين تصدى لمحاولته بالقدم.
وبعد سبع دقائق، جعل أوليس النتيجة 2-صفر بتسديدة رائعة بعد تمريرة من نجولو كانتي.
وأضاف مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 83 مستغلاً ارتداد الكرة من الحارس تروبين الذي تصدى لتسديدة إيكيتيكي.
وبعد خمس دقائق، تبادل إيكيتيكي التمريرات مع مبابي ليسجل هدفه الأول مع فرنسا بتسديدة منخفضة رائعة. 

أخبار ذات صلة
ميسي يخطف الأضواء في «الاحتفال الخمسين» لأنجولا
كوريا الجنوبية تكسب بوليفيا بهدفين
مبابي
منتخب فرنسا
كأس العالم
آخر الأخبار
مخيم للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مياه الأمطار تغرق مئات خيام النازحين في غزة
اليوم 01:11
طفل فلسطيني يلعب بدراجته في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: الأطفال المفقودون أعقد الملفات الإنسانية في غزة
اليوم 01:11
امرأة نازحة من الفاشر تمر أمام خيام في بلدة الدبة الشمالية (أ ف ب)
علوم الدار
حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
اليوم 01:11
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
اليوم 01:11
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©