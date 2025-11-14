ثنائية مبابي تمنح فرنسا بطاقة مونديال 2026

باريس (رويترز)

حجزت فرنسا مكانها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثامنة توالياً، بعد أن قادتها ثنائية كيليان مبابي للفوز 4-صفر على ضيفتها أوكرانيا، والمشاركة في النسخة التي تقام في أميركا الشمالية العام المقبل.

وستكون فرنسا، التي لم تخسر في تصفيات بطولة أوروبا أو كأس العالم منذ 2019، ضمن المنتخبات المصنفة عندما تسحب قرعة البطولة في الخامس من ديسمبر المقبل.

ويستعد ديدييه ديشامب لظهوره الأخير مدرباً للمنتخب في كأس العالم التي تقام بين 11 يونيو و19 يوليو.

وسجل القائد مبابي هدفين في الشوط الثاني من مباراة مشحونة عاطفياً، أقيمت في الذكرى العاشرة للهجمات التي أودت بحياة 130 شخصاً في باريس.

وحمل هدفا فرنسا الآخران توقيع مايكل أوليس في الدقيقة 76 وأوجو إيكيتيكي في الدقائق الأخيرة.

وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة في التصفيات برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، وتحظى بأفضلية لا يمكن تعويضها بست نقاط على آيسلندا صاحبة المركز الثاني. وتختتم فرنسا مشوارها في التصفيات أمام أذربيجان يوم الأحد المقبل.

وهدد فريق ديشامب مرمى أوكرانيا مرتين في الشوط الأول، أولاهما عندما سدد مبابي كرة من مسافة بعيدة في الدقيقة 17.

وبدا أن تسديدة المهاجم المنخفضة بقدمه اليسرى متجهة إلى الزاوية البعيدة لكن حارس المرمى أناتولي تروبين تصدى لها ببراعة ليحولها إلى ركلة ركنية.

واقترب برادلي باركولا من هز الشباك في الدقيقة 41، بعد أن توغل داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى وسدد كرة بقدمه اليمنى نحو القائم البعيد، قبل أن يتألق تروبين في التصدي لها.

وأخيراً، أثمرت محاولات المنتخب الفرنسي في الدقيقة 55 عندما سجل مبابي من ركلة جزاء نفذها بدهاء في منتصف المرمى. واحتسب الحكم ركلة الجزاء بعدما تعرض مايكل أوليس لتدخل عنيف داخل المنطقة.

وواصلت فرنسا الضغط، وهدد مبابي مرمى المنافس مرتين متتاليتين.

وفي الدقيقة 58 سدد كرة من زاوية ضيقة من اليسار مرت بجوار القائم، قبل أن يجبر تروبين على التصدي لتسديدة أخرى بعد خمس دقائق.

وسدد أوجو إيكيتيكي كرة ارتطمت بالقائم بعد تمريرة من أوليس، فيما كاد البديل ماجنيس أكليوش أن يسجل من لمسته الأولى في الدقيقة 69 من مسافة قريبة، لكن تروبين تصدى لمحاولته بالقدم.

وبعد سبع دقائق، جعل أوليس النتيجة 2-صفر بتسديدة رائعة بعد تمريرة من نجولو كانتي.

وأضاف مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 83 مستغلاً ارتداد الكرة من الحارس تروبين الذي تصدى لتسديدة إيكيتيكي.

وبعد خمس دقائق، تبادل إيكيتيكي التمريرات مع مبابي ليسجل هدفه الأول مع فرنسا بتسديدة منخفضة رائعة.