إنجلترا بالعلامة الكاملة تحطم آمال صربيا في المونديال

لندن (رويترز)

أحرز بوكايو ساكا وإبريتشي إيزي هدفين رائعين، ليقودا إنجلترا للفوز 2-صفر على صربيا، وتحقيق العلامة الكاملة بعد سبعة انتصارات من سبع جولات بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وأطلق ساكا تسديدة مباشرة رائعة في الدقيقة 28 ليفتتح التسجيل، ومع مغادرة عدد من المشجعين الملعب، تمكن البديل إيزي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وبعد أن ضمنت إنجلترا بالفعل التأهل إلى نهائيات العام المقبل في أميركا الشمالية في صدارة المجموعة 11، جاءت المباراة فاترة إلى حد ما وأنهت الهزيمة آمال صربيا في الحصول على مكان في الملحق وبالتالي التأهل للنهائيات.

وحصدت إنجلترا 21 نقطة من سبع مباريات ولم تستقبل أي هدف حتى الآن، قبل أن تختتم مشوارها في التصفيات يوم الأحد خارج أرضها أمام ألبانيا، التي ضمنت المركز الثاني والتأهل لملحق التصفيات بفوزها 1-صفر على أندورا.

وقال توماس توخيل مدرب إنجلترا للصحفيين: "كان علينا التكيف وأن نتسم بالمرونة وبذل الكثير من الجهد في المباراة، خاصة في الشوط الأول.

"افتقرنا إلى بعض الدقة، ربما كان بإمكاننا صناعة المزيد من الفرص والتسجيل مبكرا لنكون أكثر هدوءًا. كانت مباراة متكافئة للغاية".

وباستثناء الهدفين اللذين سجلهما لاعبا أرسنال، لم يكن هناك ما قد يعلق بالأذهان من مباراة اليوم، إذ افتقرت إنجلترا للرغبة الملحة في الفوز في بعض الأحيان ولم تكن صربيا بالمستوى المطلوب.

وكان الظهور الأول لظهير مانشستر سيتي الأيسر الشاب نيكو أوريلي مع المنتخب مشجعاً، بعد أن سدد كرة تم التصدى لها لتذهب إلى ساكا، الذي أطلق تسديدة رائعة بيسراه سكنت شباك الحارس بريدراج رايكوفيتش مسجلاً هدفه 14 مع إنجلترا.

كما عزز حارس مرمى إنجلترا جوردان بيكفورد رقمه القياسي بحفاظه على نظافة شباكه للمرة العاشرة على التوالي. وقوبلت مشاركة جود بلينجهام لاعب ريال مدريد بديلاً في منتصف الشوط الثاني بحفاوة كبيرة من الجمهور، إذ شكل هذا ظهوره الأول مع المنتخب منذ يونيو ح الماضي عقب غيابه عن أخر معسكرين.

ولم يكن تأثير بلينجهام كبيراً رغم دوره في التحرك الشامل، الذي انتهى بتمريرة من البديل الآخر فيل فودن، الذي لم يظهر مع منتخب إنجلترا منذ مارس الماضي، إلى إيزي الذي وضع الكرة في الشباك بلمسة رائعة.

وظهر فودن، الذي لعب في مركز رأس الحربة، بحيوية وفشل في هز الشباك بضربة رأس، بينما سدد إيزي في إطار المرمى، قبل أن يختتم مشاركته الرائعة بهدفه الثالث ضمن سجل مشاركاته مع إنجلترا.

وأبدت صربيا مقاومة أكبر مقارنة بخسارتها 5-صفر على أرضها أمام إنجلترا في سبتمبر الماضي، واقترب دوسان فلاهوفيتش مرتين من إدراك التعادل، لكن الهزيمة أنهت آمال فريقه في المشاركة في بطولة العام المقبل.