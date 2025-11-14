السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أحمد بن حمدان يتوج أبطال مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم

أحمد بن حمدان يتوج أبطال مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم
14 نوفمبر 2025 09:24

أبوظبي (الاتحاد)
شهدت العاصمة أبوظبي مساء أمس يوماً رياضياً مميزاً لأصحاب الهمم، حيث توج الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، الفائزين في مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، وسط أجواء احتفالية غمرتها الفرح والطاقة الإيجابية.
وتضمن المهرجان منافسات في الإبحار الشراعي والتجديف بالكاياك،حيث شهد الحدث مشاركة واسعة من الرياضيين من أصحاب الهمم الذين قدموا عروضاً قوية عكست قدراتهم العالية وإصرارهم على التميز، في تجربة رياضية وإنسانية جمعت بين التحدي والإلهام وتجاوز عدد المشاركين 50 متسابقاً.
وحضر مراسم التتويج أحمد سالم الشامسي، مدير نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، وراشد الفلاحي، مدير الخدمات المساندة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة السويدي، مدير أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية.
وأكد خليفة السويدي أن تنظيم هذا المهرجان يعكس الدعم الكبير الذي توليه دولة الإمارات لفئة أصحاب الهمم، وحرصها على توفير بيئة رياضية شاملة، تتيح لهم إبراز مهاراتهم والمشاركة في مختلف الألعاب البحرية، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الدمج المجتمعي، وتمكين المواهب الرياضية في هذه الفئة العزيزة .
وثمن خليفة السويدي التعاون المثمر مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، مشيراً إلى أن المهرجان يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم الأنشطة البحرية لأصحاب الهمم، وتوفير برامج رياضية متخصصة تسهم في تنمية قدراتهم، وتحفيزهم على الإبداع في الرياضات البحرية.
واختتم المهرجان بتتويج الفائزين في المنافسات وسط أجواء احتفالية، حيث عبّر المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة، مؤكدين أن هذه الفعاليات تمثّل منصة مهمة لصقل مهاراتهم، وتعزيز حضورهم في الساحة الرياضية.

