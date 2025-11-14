السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الجودو الإماراتي» يغازل مكاسب «أبوظبي جراند سلام» بـ20 لاعباً

«الجودو الإماراتي» يغازل مكاسب «أبوظبي جراند سلام» بـ20 لاعباً
14 نوفمبر 2025 09:32

أبوظبي (الاتحاد)
انضم منتخب اليابان للجودو بطل العالم، إلى قائمة المشاركين في بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجودو برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وبإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الحالي بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.
وبلغ عدد المشاركين في البطولة حتى الآن 55 دولة، حيث يغلق باب التسجيل مع بدء مراسم القرعة عبر تقنية الفيديو يوم 27 نوفمبر الحالي بفندق البستان نوفتيل أبوظبي مقر إقامة الوفود.
وتأتي مشاركة منتخب اليابان بطل العالم لمواسم عدة ب 7 من اللاعبات البارزات والمصنفات عالمياً، لتضيف للبطولة مزيداً من القوة قبل استضافته بطولة طوكيو جراند سلام في 6 ديسمبر المقبل، وذلك في ختام بطولات عام 2025 الكبرى، فيما يشارك منتخبنا الوطني للجودو ب 20 لاعباً ولاعبة، كأكبر مشاركة للاتحاد في بطولات دولي الجودو، استثماراً لتلك الاستضافة لمزيد من الاحتكاك والتصنيف الدولي للعديد من اللاعبين الصاعدين ضمن خطط وبرامج الاتحاد حتى دورة ألعاب لوس أنجلوس 2028.
واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية رئيس اللجنة العليا المنظمة، في اتصال له مع الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو مدير البطولة السنوية، علي الترتيبات الإدارية والتنظيمية التي تمت قبل أسبوعين من بدء وصول الوفود المشاركة، وفقاً لبرتوكول اللائحة التنظيمية للبطولة.
من جهة ثانية - وضعت قرعة بطولة زغرب «جراند بري»، التي يستضيفها الاتحاد الكرواتي حالياً، بإشراف الاتحاد الدولي، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري، لاعبتنا إليزا ليتيف، في مواجهة مع الفائزة من مباراة البريطانية شيلي لودفورد والكرواتية لورينا بيركو فيتش في منافسات «وزن تحت 78 كجم» التي تقام اليوم في ختام البطولة التي تشهد مشاركة 50 دولة.

