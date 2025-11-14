السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الحبي» و«مكتوب» بطلا سباق الخيول الثاني في «الظفرة»

«الحبي» و«مكتوب» بطلا سباق الخيول الثاني في «الظفرة»
14 نوفمبر 2025 09:34

أبوظبي (الاتحاد)
حقق سباق الخيول العربية الأصيلة الثاني، الذي نظمه نادي ليوا الرياضي وأقيم وسط أجواء تنافسية قوية، نجاحاً كبيراً مع مشاركة نخبة من الملاك والفرسان، في فعالية تعكس الاهتمام المتواصل برياضة الخيل الأصيل في منطقة الظفرة.
وحصدت الخيل «الحبي» لمالكها علي سهيل علي المزروعي لقب الشوط الأول لمسافة 1700 متر، بينما جاءت في المركز الثاني الخيل «سفير» لمالكها أحمد محمد فن المحيربي، وحلّت ثالثاً الخيل «سند» لمالكها سيف عشير علي المزروعي.
وفي الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، توّجت الخيل «مكتوب» لمالكها علي سهيل علي المزروعي بالمركز الأول، فيما جاءت في المركز الثاني الخيل «جنجال» لمالكها سيف عشير المزروعي، وحلّت ثالثاً الخيل «ميقات» لمالكها فن محمد فن.
وأكد نادي ليوا الرياضي أن السباق يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية التي ينظمها دعماً لرياضة الخيول العربية الأصيلة، وترسيخاً للموروث الرياضي العريق في منطقة الظفرة.
ويواصل نادي ليوا الرياضي تنظيم الفعاليات الرياضية التي تحتفي بالأصالة، وتعزز من حضور الرياضات التراثية في منطقة الظفرة، وأشاد أعضاء اللجنة بالمستوى العالي من التفاعل والمشاركة من قبل الملاك والفرسان.

أخبار ذات صلة
75 خيلاً تتنافس في السباق الثاني بمضمار جبل علي غداً
مشاركة 48 خيلاً في «السباق التجريبي بـ «ميدان»
نادي ليوا الرياضي
الخيول العربية الأصيلة
آخر الأخبار
مخيم للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مياه الأمطار تغرق مئات خيام النازحين في غزة
اليوم 01:11
طفل فلسطيني يلعب بدراجته في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: الأطفال المفقودون أعقد الملفات الإنسانية في غزة
اليوم 01:11
امرأة نازحة من الفاشر تمر أمام خيام في بلدة الدبة الشمالية (أ ف ب)
علوم الدار
حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
اليوم 01:11
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
اليوم 01:11
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©