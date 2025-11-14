«الحبي» و«مكتوب» بطلا سباق الخيول الثاني في «الظفرة»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق سباق الخيول العربية الأصيلة الثاني، الذي نظمه نادي ليوا الرياضي وأقيم وسط أجواء تنافسية قوية، نجاحاً كبيراً مع مشاركة نخبة من الملاك والفرسان، في فعالية تعكس الاهتمام المتواصل برياضة الخيل الأصيل في منطقة الظفرة.

وحصدت الخيل «الحبي» لمالكها علي سهيل علي المزروعي لقب الشوط الأول لمسافة 1700 متر، بينما جاءت في المركز الثاني الخيل «سفير» لمالكها أحمد محمد فن المحيربي، وحلّت ثالثاً الخيل «سند» لمالكها سيف عشير علي المزروعي.

وفي الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، توّجت الخيل «مكتوب» لمالكها علي سهيل علي المزروعي بالمركز الأول، فيما جاءت في المركز الثاني الخيل «جنجال» لمالكها سيف عشير المزروعي، وحلّت ثالثاً الخيل «ميقات» لمالكها فن محمد فن.

وأكد نادي ليوا الرياضي أن السباق يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية التي ينظمها دعماً لرياضة الخيول العربية الأصيلة، وترسيخاً للموروث الرياضي العريق في منطقة الظفرة.

ويواصل نادي ليوا الرياضي تنظيم الفعاليات الرياضية التي تحتفي بالأصالة، وتعزز من حضور الرياضات التراثية في منطقة الظفرة، وأشاد أعضاء اللجنة بالمستوى العالي من التفاعل والمشاركة من قبل الملاك والفرسان.