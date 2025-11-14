السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

اللحظات الأخيرة تنقذ إيطاليا في مولدوفا

اللحظات الأخيرة تنقذ إيطاليا في مولدوفا
14 نوفمبر 2025 10:04

كيشيناو (رويترز)
سجل جيانلوكا مانشيني وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو قرب النهاية، لتفوز إيطاليا 2-صفر على مضيفتها مولدوفا، لتحافظ على آمالها الضئيلة في التأهل المباشر لكأس العالم لكرة القدم 2026، بعد تحقيقها الانتصار السادس على التوالي.
ورفع هذا الفوز رصيد إيطاليا إلى 18 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدرة النرويج، التي فازت في وقت سابق 4-1 على إستونيا. ويلتقي المنتخبان في الجولة الأخيرة من التصفيات يوم الأحد.
وأمام إيطاليا مهمة شبه مستحيلة، إذ تحتاج للفوز وقلب فارق الأهداف الكبير لصالح النرويج البالغ 17 هدفاً.
وقال جينارو جاتوزو مدرب إيطاليا لشبكة (راي) "رأيت إيطاليا تلعب بشكل جيد، كنا في الملعب ولم تسدد (مولدوفا) أي كرة على المرمى. أنا راض جداً، قمنا بما يجب علينا فعله ومنحنا بعض اللاعبين فرصة المشاركة".
وسيطر الملل على المباراة لفترات طويلة، إذ استحوذت إيطاليا وصنعت الفرص لكنها اصطدمت بدفاع مولدوفا الصلب وحارسها المتألق.
وكاد جياكومو راسبادوري أن يسجل هدفاً مبكراً، واقترب مانشيني من هز الشباك في منتصف الشوط الأول، بينما شكّل صاحب الأرض الخطورة مرة واحدة فقط عندما سدد فيرجيليو بوستولاتشي كرة مباشرة فوق العارضة.
وحاول جاتوزو إنعاش الهجوم بعد الاستراحة بإشراك المهاجمين إسبوزيتو وماتيو ريتيجي، لكن معاناة إيطاليا في اختراق خط دفاع صاحب الأرض المتراجع استمرت.
وبينما كانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي، نجح الفريق الزائر في التقدم قبل دقيقتين من النهاية، عندما مرر البديل فيديريكو ديماركو إلى مانشيني الذي وضع الكرة بضربة رأس منخفضة في الزاوية القريبة.
وحسم إسبوزيتو الفوز في الدقيقة الثانية للوقت بدل الضائع، حين ارتقى لتمريرة عرضية من ماتيو بوليتانو وحولها في الشباك مسجلا هدفه الدولي الثاني.
وأضاف جاتوزو "إشراك تشكيلة جديدة منذ الدقيقة الأولى ليس بالأمر السهل. اليوم اعتقدت أننا ربما نخسر، لكن بالعكس، أوجه التهنئة على ما قدمناه".
وتسعى إيطاليا، التي فشلت في بلوغ آخر نسختين من كأس العالم بعد خسارتين متتاليتين في الملحق، لتجنب الغياب الثالث على التوالي.
وتتذيل مولودفا المجموعة ولها نقطة واحدة. 

