75 خيلاً تتنافس في السباق الثاني بمضمار جبل علي غداً

عصام السيد (دبي)

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، يشهد المضمار الأصفر اليوم «السبت» فعاليات السباق الثاني، الذي يقام ضمن الموسم الجديد، 2025 – 2026، ويتألف من 7 أشواط، خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، باستثناء الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز هذا السباق 620 ألف درهم برعاية عدد من المؤسسات والشركات الرائدة بالدولة.

ويجتذب السباق 75 من أفضل خيول السباق والفرسان والمدربين، ما يوفر مشهداً من السرعة والمهارة.

وخصص الشوط الأول لمسافة 1000 متر، بمشاركة 16 من الخيول العربية الأصيلة المبتدئة، عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب كأس بورشه، وقيمة جوائزه 50 ألف درهم.

وينطلق سباق الشعفار للاستثمار ستيكس في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر بمشاركة 12 من الخيول المهجنة الأصيلة، عمر ثلاث سنوات فما فوق، الأمسية، وقيمة جوائزه 100 ألف درهم.

ويتصدر سباق داعم للحوافز على لقب ميدن ستيكس في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر سباق الخيول المهجنة الأصيلة من عمر السنتين إلى ثلاث سنوات، بمضمار جبل علي، وقيمة جوائزه 72 ألف درهم.

وخصص الشوط الرابع لمسافة 1200 متر لسباق داعم للحوافز للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب كأس دبي للمرطبات، وقيمة جوائزه 72 ألف درهم.

ويقام الشوط الخامس لمسافة 1000 متر على مضمار جبل علي للسرعة للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ» تصنيف (75 إلى 100)، برعاية سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، وقيمة جوائزه 120 ألف درهم.

ويأتي الشوط السادس لمسافة 1800 متر على لقب كأس طيران الإمارات للتكافؤ تصنيف (80 إلى 105) للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه 120 ألف درهم.

ويختتم الحفل بسباق العوير للتكافؤ ستيكس في الشوط السابع لمسافة 1950 متراً، بمشاركة 15 من الخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه 86 ألف درهم.

وأكد محمد الأحمد المدير العام لمضمار جبل علي، اكتمال الاستعدادات كافة لاستضافة السباق الثاني، ورصدت اللجنة المنظمة للسباقات، العديد من الجوائز والحوافز للجماهير من محبي سباقات الخيل.