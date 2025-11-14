وزير الرياضة يشيد بإنجاز الجوجيتسو في بطولة العالم بتايلاند



أبوظبي (الاتحاد)



أشاد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة بالأداء المتميز للمنتخب الوطني للجوجيتسو بفئاته المختلفة خصوصاً فئة الكبار في بطولة العالم بتايلاند، وقال معاليه: «يُعدّ الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني للجوجيتسو في بطولة العالم التي استضافتها تايلاند تتويجاً لمسيرة نجاح متواصلة، وتجسيداً لمكانة دولة الإمارات الرائدة في هذه الرياضة التي أصبحت عنواناً للتألق العالمي. إن فوز المنتخب بالمركز الأول في فئة الكبار بعد حصده عشر ميداليات ملوّنة، منها 6 ذهبيات، يؤكد جاهزية لاعبينا وقدرتهم على منافسة نخبة أبطال العالم، ويعكس في الوقت ذاته حجم الدعم الكبير والرعاية المتواصلة التي يحظى بها القطاع الرياضي من قيادتنا الرشيدة، التي آمنت بقدرة شباب الوطن على بلوغ أعلى مراتب التميز ورفع اسم الإمارات في كل المحافل».

وأضاف: «لا يقتصر هذا النجاح على فئة الكبار فحسب، بل يمتد إلى ما حققته منتخباتنا في فئات تحت 16 و18 و21 عاماً من إنجازات مشرّفة، وهو ما يعكس قوة منظومة العمل في الاتحاد، ونجاح الشراكة المثمرة مع الأندية والمدارس والأسر في إعداد جيل من الأبطال القادرين على حمل راية الوطن بثبات وعزيمة في مختلف البطولات العالمية».

وأكد معالي أحمد بالهول الفلاسي: «إن هذا التفوق المتواصل يجسد روح العزيمة والانضباط والإصرار التي تميّز الرياضي الإماراتي، ويعبّر عن رؤية دولتنا في الاستثمار في الإنسان بوصفه الركيزة الأولى للتميز والتقدم المستدام. نحن أمام إنجاز وطني نفخر به جميعًا، يعزّز حضور الدولة على خريطة الرياضة العالمية، ويؤكد أن طموحاتنا لا سقف لها ما دامت الإرادة الإماراتية قادرة على تحويل الحلم إلى واقع».

وتمنى معاليه التوفيق لمنتخبنا الوطني للجوجيتسو لفئة تحت 14 عاماً، لمواصلة مسيرة الإنجازات وحصد المزيد من الميداليات الملوّنة، فكلنا ثقة بقدرات هذا الجيل الصاعد من الأبطال على رفع علم الإمارات عاليًا على منصة التتويج».