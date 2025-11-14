إطلاق برنامج «مسار البطل الرياضي» لدعم جيل جديد في الإمارات



دبي (الاتحاد)



أطلقت «لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية» برنامج «مسار البطل الرياضي»، في فعالية خاصة أقيمت بمقر وزارة الرياضة في دبي، بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، ونورة الجسمي، رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، وصفا تريم، المدير التنفيذي للجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي، وعدد من فرق العمل بالوزارة، وممثلين عن عدد من الاتحادات الرياضية، كما شارك في الفعالية ثلاث من المواهب الصاعدة الذين تم اختيارهم ضمن المرحلة الأولى للبرنامج، وهم ريان ملحان «الريشة الطائرة»، وحسين شوقي «السباحة» وماكسيميليان هون «الترايثلون».

ويهدف البرنامج إلى تبني المواهب الرياضية الواعدة في مختلف إمارات الدولة، وتمكينها من بلوغ مستويات الأداء التنافسي العالي، عبر منظومة دعم متكاملة تشمل برامج تدريبية متخصصة، ومعسكرات داخلية وخارجية، وإشرافاً فنياً وإدارياً احترافياً، لتأهيل الرياضيين لمرحلة النخبة والاحتراف الرياضي العالمي.



ويأتي البرنامج ثمرة للجهود المتكاملة التي تقودها وزارة الرياضة لإيجاد منظومة رياضية متكاملة قادرة على المنافسة في مختلف المحافل الرياضية، وذلك عبر دعم وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج المتخصصة في رعاية وتنمية المواهب الرياضية، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية ومكونات القطاع الرياضي الوطني كافة، بهدف تمكين الرياضيين من تحقيق تطور نوعي يؤهلهم للانضمام إلى برامج النخبة مستقبلاً.

وفي إطار البرنامج، يتم التعاون بين لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، ولجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي، لتصعيد الرياضيين الموهوبين الذين يحققون تطوراً ملموساً في أدائهم من برامج لجنة المواهب إلى برامج لجنة النخبة، ضمن مسار وطني متكامل يبدأ من اكتشاف الموهبة، وينتهي بصناعة البطل الأولمبي.

وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، أن إطلاق برنامج «مسار البطل الرياضي» يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة احترافية مستدامة لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية في الدولة، وذلك بالاستعانة بمجموعة من أفضل الخبراء العالميين في المجال الرياضي.

وقال: «البرنامج يجسد التزامنا الراسخ بدعم الرياضيين في الإمارات، وتمكينهم من الوصول إلى أعلى المستويات التنافسية، حيث إن المبادرة لا تقتصر على اكتشاف الموهبة فحسب، بل تشمل رحلة تطوير متكاملة ومساراً وطنياً متصلاً من القاعدة إلى القمة، حيث تبدأ من التدريب، والتأهيل، والتخطيط طويل المدى، وصولاً إلى مرحلة النخبة والمستوى العالي لإعداد أبطالنا لتمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 التي تهدف إلى تأهل أكثر من 30 رياضياً من أبطال الإمارات إلى أولمبياد بريسبان 2032».

وثمّن الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، دور كل من وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، والمجالس والاتحادات والأندية الرياضية، وكذلك الأكاديميات الخاصة في دعم مسيرة اكتشاف المواهب الرياضية وتطويرها، مما أثمر إطلاق مثل هذه المبادرات الطموحة التي تسهم في تعزيز تنافسية رياضة الإمارات، وتحقيق المستهدفات الوطنية.

من جانبها، أكدت صفا تريم أهمية الشراكة بين اللجنتين في رسم مستقبل الرياضيين بالدولة، وأن برنامج «مسار البطل الرياضي» يشكل حلقة محورية في منظومة تطوير الرياضيين، إذ يمهد الطريق أمامهم للانتقال من مرحلة رعاية المواهب إلى مرحلة النخبة، وأن هذا التكامل بين اللجنتين يضمن توجيه الدعم والموارد نحو الرياضيين الذين يمتلكون الإمكانيات الحقيقية للتميز والتمثيل المشرف للدولة في المحافل العالمية والأولمبية.

وقالت: «يأتي إطلاق البرنامج تأكيداً على التزامنا الراسخ في القطاع الرياضي الوطني ببناء جيل جديد من الرياضيين الموهوبين القادرين على تمثيل الوطن بكفاءة واقتدار، بما يتماشى مع رؤى وتوجهات قيادتنا الرشيدة لدفع مسيرة التنمية الرياضية وصناعة أبطال المستقبل».

وأضافت: «تقدم لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي منظومة دعم متكاملة تشمل الجوانب الفنية والتدريبية والتغذية والنفسية، إلى جانب التخطيط للمشاركات الدولية وبرامج التأهيل الأولمبي. كما نحرص على اختيار الرياضيين وفق معايير دقيقة وقياسات علمية، ثم تصميم مسارات تدريبية مخصصة لكل رياضي، استناداً إلى احتياجاته الفردية وأفضل الممارسات العالمية»، مشيرة إلى أن رياضيّي لجنة المواهب يستفيدون أيضاً من المنظومة باعتبارهم النواة الأساسية لجيل النخبة القادم.