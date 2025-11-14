لاعب تشيلسي يعاني «حالات إغماء»



ساو باولو (رويترز)



قال نادي ساو باولو المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم، إن لاعب وسط تشيلسي السابق أوسكار لا يزال في المستشفى في حالة مستقرة، بعد تشخيص إصابته بالنوبة الوعائية المبهمة.

والنوبة الوعائية المبهمة هي شكل شائع من حالات الإغماء، يحدث نتيجة انخفاض مفاجئ في معدل ضربات القلب وضغط الدم، وأوضح نادي ساو باولو أن أوسكار سيخضع لمزيد من الفحوص الطبية.

وتعرّض اللاعب البرازيلي لمضاعفات قلبية أثناء الفحوص التي أجريت له خلال الفترة التحضيرية للموسم يوم الثلاثاء الماضي، وتلقى الإسعافات من طاقم النادي وفريق طبي من مستشفى أينشتاين إسرائيليتا الذين كانوا متواجدين في الموقع.

وقال نادي ساو باولو في بيان: «أوسكار لا يزال في حالة جيدة ومؤشراته الحيوية مستقرة، ويتلقى العلاج في وحدة أمراض القلب، وسيخضع لدراسة كهربائية للقلب اليوم الجمعة».

وفاز أوسكار (34 عاماً) بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين مع تشيلسي، والدوري الصيني الممتاز ثلاث مرات مع شنغهاي بورت.

وعاد إلى ساو باولو في ديسمبر الماضي، ووقع عقداً لمدة ثلاث سنوات مع نادي طفولته.