الرياضة

600 طالب في «الأكواثلون المدرسي»

600 طالب في «الأكواثلون المدرسي»
14 نوفمبر 2025 20:51

 
دبي (الاتحاد)

حقق السباق الأول من نوعه لـ «الأكواثلون المدرسي»، نجاحاً كبيراً، ضمن فعاليات بطولة ترايثلون دبي T100، حيث جمع 600 طالب من 30 مدرسة من مختلف أنحاء الدولة، الذين قدموا أقوى المستويات وسط أجواء تنافسية رائعة من السباحة والجري، في مبادرة تمثل علامة فارقة في عدم الرياضيين الواعدين في الرياضات المتعددة في المنطقة.
ويعتبر السباق واحداً من الفعاليات البارزة ضمن بطولة ترايثلون دبي T100، التي تنظم من قبل منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين والاتحاد العالمي للترايثلون، وبدعم من مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويقام خلال تحدي دبي للياقة البدنية 30X30.
وشارك في المنافسات طلاب تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 17 عاماً في 5 فئات عمرية، حيث تم تصميم كل سباق لتحدي المشاركين بشكل مناسب مع تعزيز حب المنافسة متعددة الرياضات.
وحضر الدكتور عبد الرحمن ناصر، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، الفعاليات وشارك في تتويج الفائزين، مؤكداً على أهمية تطوير الرياضة الشبابية في المشهد التعليمي بدبي.
وعلى صعيد النتائج، شهدت الفئة العمرية 13-14 منافسة قوية، وفاز ويليام برايان بالمركز الأول في فئة الذكور بزمن 12:28 دقيقة، بينما حققت ألد شتاين الفوز في سباق الإناث، حيث عبرت خط النهاية في 13:06 دقيقة، حيث أكمل كل الرياضيين سباحة شاقة لمسافة 200 متر تلتها جري لمسافة 2 كم.
وأظهرت فئات الكبار 15-17 مواهب صاعدة، حيث فاز عبد الله الجنيبي بلقب الذكور في 13:32 دقيقة، وحصلت ماريا فينيكس على المركز الأول في فئة الإناث بزمن قدره 15:27 دقيقة.
وأظهر أصغر المتسابقين، الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات، إرادة رائعة في مجموعتي 50 متراً سباحة و500 متر جري، وجاء مفد هوجن بالمركز الأول للأولاد بزمن 4:34 دقيقة، بينما تصدرت إس فيربيرن الفتيات بزمن 5:06 دقيقة، وفي سباق 200 متر سباحة للفئة العمرية 9 سنوات، جاء ياه المسني في المقدمة.

الإمارات
دبي
الجري
السباحة
الترايثلون
