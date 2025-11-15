«المواي تاي» يحصد 3 ميداليات في ألعاب التضامن الإسلامي

الرياض (الاتحاد)

حصد منتخب المواي تاي، 3 ميداليات، في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

ونجح محمد مرضي في التتويج بالميدالية الذهبية بوزن 65-70 كلجم، بعد أداء استثنائي في النهائي أمام اللاعب السعودي عامر العنزي، في إنجاز تاريخي يعكس قوة حضور أبطال الإمارات في منافسات المواي تاي، كما قدّمت بطلتنا زينب بو حمادة أداءً مُشرِّفاً في نهائي وزن 50-55 كلجم، لتحصد الميدالية الفضية بعد مواجهة قوية أمام اللاعبة التركية جوليستان توران، وتألق كذلك نجم منتخب الإمارات للمواي تاي إلياس حبيب علي في مواجهة قوية أمام الأفغاني سعيد حميد سادات، ليظفر بالميدالية البرونزية في وزن 75-80 كلجم.

ونجح وفد الإمارات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض في حصد 11 ميدالية حتى الآن، متجاوزاً إجمالي حصيلة النسخة الماضية في مدينة قونية التركية، التي بلغت 10 ميداليات، إذ يأتي الإنجاز مع فرصة كبيرة لزيادة عدد الميداليات في الأيام المتبقية، ليواصل أبطالنا كتابة تاريخ جديد ورفع اسم الوطن عالياً.

وحققت بعثة الإمارات 11 ميدالية، بواقع ذهبيتين وفضية و8 ميداليات برونزية لتتقدم إلى المركز الخامس عشر بجدول الترتيب العام، حيث تحتل تركيا صدارة الترتيب بإجمالي 105 ميداليات، منها 58 ذهبية، و28 فضية، 19 ميدالية برونزية، بينما تحتل مصر المركز الخامس، والصدارة العربية، برصيد 29 ميدالية، منها 10 ميداليات ذهبية، و7 فضية، و12 ميدالية برونزية.

وأكد لاعب منتخبنا الوطني للمواي تاي محمد مرضي أن مشوار الذهب والصعود إلى منصة التتويج في دورة ألعاب التضامن الإسلامي لم يكن طريقاً سهلاً، بل مرّ عبر العديد من المحطات الصعبة واللقاءات القوية في مختلف الأدوار، وأن العزيمة والإصرار كانا السلاح الأهم، وأن الدافع الأكبر كان يتمثّل في رؤية علم الإمارات مرفوعاً في هذا المحفل الرياضي الكبير.

وأشاد مرضي بالمستوى الفني العالي للبطولة، مؤكداً أن جودة الأداء من لاعبين ينتمون لعدد كبير من الدول جعلت المشاركة مفيدة للغاية على المستويات الفنية والبدنية والخبرة التنافسية.

واختتم محمد مرضي بتوجيه الشكر والتقدير إلى اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج على دعمه المستمر وثقته الكبيرة، والأجهزة الفنية والإدارية على جهودها الكبيرة في الإعداد والمتابعة، وأعضاء وفد الإمارات الرياضي الذين شكلوا بيئة إيجابية وداعمة طوال أيام الدورة.

وأعرب عبدالله سعيد النيادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، عن بالغ فخره واعتزازه بالظهور المُشرِّف لمنتخب المواي تاي في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في الرياض، مؤكّداً أن ما تحقق من نتائج استثنائية يعكس المكانة المتنامية لهذه الرياضة على المستويين القاري والدولي، ويُجسِّد ثمار الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين في دولة الإمارات.

وقال: «إن الإنجازات التي حققها الأبطال في هذا التجمع الرياضي الإسلامي الكبير جاءت نتيجة العمل المنهجي والطموح الذي ينتهجه اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، إضافة إلى الالتزام العالي والروح التنافسية التي ظهر بها اللاعبون في جميع نزالاتهم، والتي كانت وراء تقديم صورة مشرّفة عن الرياضة الإماراتية».

ووجّه النيادي التهنئة إلى أبطال المنتخب على ما قدموه من عروض قوية وأداء قتالي راقٍ عكس مدى تطور مستوياتهم الفنية، مشيراً إلى أن حضورهم اللافت ساهم في تعزيز الريادة الإقليمية والعالمية لرياضة المواي تاي الإماراتية. كما ثمّن سعادته الجهود الكبيرة للكادرين الفني والإداري، وفريق عمل اللجنة الأولمبية الوطنية، ودعم أولياء الأمور، مؤكداً أن تضافر هذه الجهود كان عنصراً حاسماً في الوصول إلى هذا النجاح المتميز.

وأضاف أن النتائج التي تحققت في دورة ألعاب التضامن الإسلامي تمثل محطة مهمة في مسيرة المنتخبات الوطنية، وتعزّز الثقة في قدرتها على المنافسة وتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية خلال الاستحقاقات المقبلة.

واختتم بالتأكيد على أن هذه المكتسبات تشكّل دافعاً قوياً لمواصلة تطوير المواهب الشابة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة في رياضات الفنون القتالية، ومركز مهم لصناعة الأبطال وصياغة المستقبل الرياضي المشرق.