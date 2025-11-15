باركر ينفي تناول مواد محظورة

الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
15 نوفمبر 2025 15:55

 لندن (د ب أ)

نفى الملاكم النيوزيلندي جوزيف باركر، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، تناول أي مادة محظورة، وقال إن سقوطه في اختبار المخدرات بعد خسارته الشهر الماضي أمام البريطاني فابيو واردلي كانت «مفاجأة حقيقية».
وأعلنت شركة العروض كوينزبيري أن اختبار مكافحة المنشطات الطوعي الذي خضع له النيوزيلندي في يوم النزال أظهر نتيجة سلبية غير مقبولة.
وتغلب واردلي على باركر، في الجولة الحادية عشرة للنزال الذي جرى بينهما على حلبة (أو 2 أرينا) بالعاصمة البريطانية لندن الشهر الماضي، في نزال لتحديد من سيصبح المتحدي الإلزامي لبطل العالم غير القابل للنزاع ألكسندر أوسيك وفق تصنيف منظمة الملاكمة العالمية.
وقال باركر في بيان على «إنستجرام»:«قبل نزالي الأخير خضعت لاختبار طوعي وتم إبلاغي بأن نتيجته كانت غير مقبولة، كان هذا مفاجأة حقيقية بالنسبة لي».
وأضاف:«لم أتناول أي مواد محظورة، لا أستخدم المنشطات، ولا أؤيد استخدامها، أنا أتعاون بشكل كامل مع العملية الجارية الآن، وواثق أن التحقيق سيثبت براءتي».
ويواجه باركر «33 عاماً» احتمالية الحصول على عقوبة طويلة من قبل المجلس البريطاني للملاكمة.
وأضاف باركر في بيانه: «شكراً لكل من أرسل رسائل الدعم، فهذا يعني الكثير لي ولعائلتي، عندما يكتمل التحقيق، سأتحدث بصراحة وسأجيب على الأسئلة».

 

نيوزيلندا
بريطانيا
لندن
الملاكمة
