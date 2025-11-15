المنتخب السعودي يواصل الاستعداد لـ «ودية» الجزائر

الرياض (د ب أ)



واصل المنتخب السعودي استعداداته لمواجهة الجزائر ودياً يوم الثلاثاء المقبل، ضمن معسكره في مدينة جدة السعودية، استعداداً لبطولة كأس العرب التي ستقام في قطر الشهر المقبل.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي، أن لاعبي الفريق أكتفوا بحصة تدريبية استرجاعية في النادي الصحي، فيما منح الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للفريق، اللاعبين راحة من التدريبات في الفترة المسائية.

وسيجري الفريق تدريباً مساء الأحد، وذلك على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب إلى جانب المغرب، والفائز من مواجهة جزر القمر واليمن، والفائز من مواجهة عُمان والصومال.