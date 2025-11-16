الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سانتياجو برنابيو يستضيف أول مباراة في دوري كرة القدم الأميركية بإسبانيا

سانتياجو برنابيو يستضيف أول مباراة في دوري كرة القدم الأميركية بإسبانيا
16 نوفمبر 2025 21:28

 
مدريد (أ ب)

أخبار ذات صلة
فرنسا تطيح أذربيجان بـ «الاحتياطيين»
«روبينيو الصغير» ينتشل سانتوس من «منطقة الهبوط» في البرازيل!


تغيرت الأجواء والمشهد في ملعب سانتياجو برنابيو، في ظل تواجد حشد جماهيري في المدرجات يرتدون قمصان ناديين بدوري كرة القدم الأميركية بدلاً من قمصان ريال مدريد البيضاء في مباريات كرة القدم العادية.
يحتضن معقل ريال مدريد مواجهة فريق ميامي دولفينز ضد واشنطن كوماندرز في أول مباراة بالدوري تقام في إسبانيا، وستكون هذه المباراة رقم 17 التي تقام خارج حدود الولايات المتحدة هذا الموسم في ظل الخطط التوسعية التسويقية لدوري كرة القدم الأميركية.
وسيكون دولفينز هو الفريق المضيف لمباراة الجولة الحادية عشرة من المسابقة.
وتبدلت هتافات جماهير ريال مدريد خارج أسوار الملعب إلى فرق موسيقية صغيرة وتمائم الفريقين تتجول في أرجاء المكان، بينما تواجدت أعداد كبيرة أمام متجر ريال مدريد داخل الملعب لشراء منتجات الفريقين، وريال مدريد أيضاً.
واضطرت إدارة الملعب لإزالة بعض المقاعد في طرفيه لتتناسب مع الملعب الأطول المخصص لكرة القدم الأميركية.
ونفدت الدفعة الأولى من تذاكر أول مباراة في الموسم العادي لدوري كرة القدم الأميركية في مدريد خلال ساعات، حيث حاول ما يقرب من 700 ألف شخص الحصول على مقعد لمشاهدة المباراة، بينما يحاول آخرون شراء التذاكر من أمام بوابات الملعب، وسط تواجد عدد كبير من الأجانب.

 

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
سانتياجو
الدوري الأميركي
كرة القدم الأميركية
آخر الأخبار
فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي
اليوم 01:04
نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين بدمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة في سوريا
اليوم 01:04
فريق إنقاذ خلال انتشال مهاجرين غرق مركبهم في البحر المتوسط - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر»: غرق 4 بانقلاب قاربي مهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 01:04
لاجئون سودانيون ينتظرون خارج مكتب تسجيل مفوضية اللاجئين في مخيم «طينة» بتشاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في السودان
اليوم 01:04
مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©