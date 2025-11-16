سانتياجو برنابيو يستضيف أول مباراة في دوري كرة القدم الأميركية بإسبانيا



مدريد (أ ب)



تغيرت الأجواء والمشهد في ملعب سانتياجو برنابيو، في ظل تواجد حشد جماهيري في المدرجات يرتدون قمصان ناديين بدوري كرة القدم الأميركية بدلاً من قمصان ريال مدريد البيضاء في مباريات كرة القدم العادية.

يحتضن معقل ريال مدريد مواجهة فريق ميامي دولفينز ضد واشنطن كوماندرز في أول مباراة بالدوري تقام في إسبانيا، وستكون هذه المباراة رقم 17 التي تقام خارج حدود الولايات المتحدة هذا الموسم في ظل الخطط التوسعية التسويقية لدوري كرة القدم الأميركية.

وسيكون دولفينز هو الفريق المضيف لمباراة الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

وتبدلت هتافات جماهير ريال مدريد خارج أسوار الملعب إلى فرق موسيقية صغيرة وتمائم الفريقين تتجول في أرجاء المكان، بينما تواجدت أعداد كبيرة أمام متجر ريال مدريد داخل الملعب لشراء منتجات الفريقين، وريال مدريد أيضاً.

واضطرت إدارة الملعب لإزالة بعض المقاعد في طرفيه لتتناسب مع الملعب الأطول المخصص لكرة القدم الأميركية.

ونفدت الدفعة الأولى من تذاكر أول مباراة في الموسم العادي لدوري كرة القدم الأميركية في مدريد خلال ساعات، حيث حاول ما يقرب من 700 ألف شخص الحصول على مقعد لمشاهدة المباراة، بينما يحاول آخرون شراء التذاكر من أمام بوابات الملعب، وسط تواجد عدد كبير من الأجانب.