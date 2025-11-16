عمورة وبوداوي يغيبان عن الجزائر أمام السعودية

الجزائر (د ب أ)



أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم غياب المهاجم محمد أمين عمورة، ولاعب الوسط هشام بوداوي، عن المباراة التي يلتقي فيها منتخب «محاربو الصحراء» ضد مضيفه المنتخب السعودي الثلاثاء، بمدينة جدة، بداعي الإصابة.

وذكر الاتحاد الجزائري في موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الأحد، أن فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، سمح لعمورة، مهاجم فولفسبورج الألماني، وبوداوي، لاعب وسط نيس الفرنسي، بالعودة إلى نادييهما خوفاً من تفاقم إصابتيهما.

كما أوضح ان بوداوي، يعاني من بعض الآلام منذ انطلاق المعسكر الإعدادي في مدينة جدة السعودية، يوم الاثنين الماضي، وبسبب ذلك خضع لبرنامج خاص من أجل تجهيزه لكن من دون جدوى.

ولفت الاتحاد إلى أن عمورة، تعرض لإصابة خفيفة ستمنعه من المشاركة في لقاء السعودية.

كان عمورة شارك في المباراة الودية التي تغلبت فيها منتخب الجزائر 3-1 على زيمبابوي، يوم الخميس الماضي بجدة، وسجل الهدف الأول وكان وراء التمريرة الحاسمة التي مكنت زميله بغداد بونجاج، مهاجم الشمال القطري، من مضاعفة النتيجة.

وانضم عمورة وبوداوي، إلى كل من لوكا زيدان، ورامي بن سبعيني، ومحمد الأمين توجاي، وفارس شايبي، الذين غابوا عن معسكر جدة، بسبب الإصابة.

ويستعد المنتخب الجزائري للمشاركة في بطولة كاس أمم أفريقيا بالمغرب هذا العام، بينما يستعد المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس العرب في قطر، ويلعب المنتخب الجزائري، الفائز بلقب أمم أفريقيا عامي 1990 و2019 في المجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية، برفقة السودان وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو.

في المقابل، يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية، التي تضم منتخب المغرب والفائز من مباراة عُمان والصومال، والفائز أيضاً من لقاء اليمن وجزر القمر.