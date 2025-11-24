سلطان بن حمدان يشهد اليوم الأول لجائزة زايد الكبرى للهجن





عبدالله عامر (أبوظبي)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد سباقات الهجن، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، منافسات اليوم الأول لجائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2025 التي أقيمت مساء اليوم على أرضية ميدان الوثبة في العاصمة أبوظبي، كما شهد المنافسات التي خُصصت لفئة الحقايق ومسافة 4 كلم جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وكسبت «الشامخة» لحمد مسلم متعب العامري كأس الأبكار المفتوح بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 5:46:57، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «غالي» لسهيل عبيد بن يميع السبوسي، محققاً بندقية الجعدان المفتوح بتوقيت قدره 5:45:5.

وفي الشوط الثالث للأبكار الإنتاج انتزعت «التماس» لمحمد خليفة محمد العميمي الكأس والمركز الأول بعد وصولها لخط الختام في 5:47:29، وفي آخر أشواط الرموز وتحدي الحقايق الجعدان الإنتاج فاز «أبلج» لمحمد حمد سعيد بن مشيط المري بالشداد والمركز الأول بتوقيت قدره 5:45:5.

وجاءت بقية نتائج الأشواط كالتالي: الشوط الخامس «صبحه» لمبارك حمد علي الجديلي بتوقيت قدره 5:46:49، الشوط السادس «مهتم» لمحمد عتيق المقعودي الفلاسي بزمن بلغ 5:47:99، الشوط السابع «الراعبية» لسهيل هلال حميد المحرمي بزمن قدره 5:53:37، الشوط الثامن «الهايله» لطرشوم صالح طرشوم العامري بزمن بلغ 5:53:59، الشوط التاسع «مجمل» لعبيد علي عبيد السناري بزمن قدره 5:48:74، الشوط العاشر «صيت» لحمد سالم محمد بالهويمل العامري بتوقيت قدره 5:53:63، الشوط 11 «حدث» لسالم جابر الجربوعي المري بزمن قدره 5:53:42، الشوط 12 «صايب» لمبارك محمد بن نصرة العامري، الشوط 13 «هذبة» لسالم جابر محسن المري بتوقيت بلغ 5:53:87، الشوط 14 «العنود» لعبيد أحمد بالعكوي السلمي بتوقيت قدره 5:55:13، الشوط 15 «شاهين» لخلف راشد النايلي الشامسي بزمن قدره 5:50:43. وبعد ختام المنافسات توج عبدالله مبارك المهيري، مدير عام اتحاد سباقات الهجن، الفائزين بالرموز.

وشهدت منافسات الحقايق في الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً، لمسافة 4 كلم، وحصدت «الفائزة» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي الفوز في الشوط الأول للأبكار، بعد أن وصلت إلى خط النهاية في 5:53:41 دقيقة، وكسب «شاهين» لعوض علي بن طالب بن عبدالله البلوشي، ناموس الشوط الثاني للجعدان، بعد أن أكمل السباق في 5:42:81 دقيقة «أفضل توقيت».

وفي الشوط الثالث كان الفوز من نصيب «راية» لأحمد معيوف بالكدش العامري، بتوقيت قدره 5:54:04 دقيق، وظفر«الشرس» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي، بالمركز الأول في الشوط الرابع بزمن قدره 5:49:98 دقيقة.

وفي الشوط الخامس فازت «ريفال» لمحمود محمد بن سالم الوهيبي، وفي الشوط السادس فازت «عناية» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي، وفي الشوط السابع فاز «مرموق» لسلمان حسن بن سلمان البوشي، وفي الشوط الثامن، فازت «بشاير» لسالم جابر محسن الجربوعي، وفي الشوط التاسع فازت «عالية» لنفس المالك السابق، وفي الشوط العاشر فاز «إرسال» للمالك يعروف صغير بن مرخان الكتبي.

أسفرت الأشواط من الحادي عشر وحتى العشرين، عن فوز: «سحابة» لعلي سالم بن خلف الكعبي، و«مخيفة» لطالب مسلم طالب بن عقيل النابت، و«متباهي» لغريب راشد سويدان بن حضيرم الكتبي، و«لبي» لغاسي سالم بن سعيد المشايخي، و«الشبابية» لهلال بن سعيد المالكي، و«مغادر» لسعد محمد بن حمد المري، و«علاج» لعلي عبدالله بن شطيط المالكي، و«الشميمي» لعلي خميس بن سالم الجنيبي، و«العزوم» لمظفر غلام بن أحمد البلوشي، و«البسام» لسعيد محمد بن مبارك الخييلي.