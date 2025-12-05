الجزائر تواجه خطر ضياع اللقب العربي



يواجه منتخب الجزائر لكرة القدم خطر فقدان اللقب العربي، عندما يلاقي نظيره البحريني السبت، في الجولة الثانية من بطولة كأس العرب المقامة بقطر.

وظهر المنتخب الجزائري في المباراة التي تعادل فيها سلبياً أمام نظيره السوداني، بوجه متواضع لم يرق إلى مستوى تطلعات جماهيره ولا طموحات جهازه الفني.

ويرى مجيد بوقرة المدير الفني لـ«محاربي الصحراء» انه يتعين على فريقه رفع أدائه في جميع المجالات وتقديم المزيد مقارنة بالمواجهة أمام السودان، إذا ما أراد البقاء في دائرة المنافسة على اللقب الذي توج به قبل أربع سنوات.

وقال بوقرة، في مؤتمر صحفي:«المباراة أمام البحرين ستكون مهمة لأن المنافسة في مجموعتنا وفي المجموعات الأخرى ستستمر حتى النهاية، الكثير من الأمور في المباراة الأولى أمام السودان لم تسر كما كان مخطط لها، ولم نحقق ما كنا نتوقعه».

وأضاف: «منتخب البحرين هو الآخر مصمم على الفوز، خاصة أنه لا زال في المنافسة على تأشيرة التأهل لدور الثمانية، من جهتنا قمنا بالتحضير بشكل جيد ويجب أن نركز على أنفسنا ولدينا الرغبة في تحقيق المطلوب، وإذا قدمنا أداء أفضل من ذلك المقدم أمام السودان فلن أكون قلقاً».

وألمح بوقرة، إلى إمكانية إجراء بعض التغييرات خاصة بعد عودة بعض اللاعبين من الإصابة، لافتاً أنه سيقرر ذلك بعد خوض المران الأخير المقرر اليوم.

كما قلل من تأثير ردة فعل الجماهير الجزائرية بعد التعثر في المباراة الأولى والانتقادات التي صاحبته، معتبراً غضب الجمهور طبيعي، لكنه شدد على أن الجميع جاهز لتقديم كل شيء من أجل إسعاد الشعب الجزائري.

واعترف بوقرة، بقوة المنافسة في بطولة كأس العرب التي تعرف ندية وحماس كبيرين في ظل تميزها بطابع خاص وسعي الجميع لتحقيق الفوز، موضحاً أنه لم يصرح بأنه سيتوج بها وإنما سيسعى للحفاظ على اللقب.

ودافع بوقرة، عن المهاجم المخضرم إسلام سليماني، وقال إن ظروف المباراة أمام السودان لم تخدمه، مؤكداً دعمه للمهاجم أدم وناس، الذي ارتكب «حماقة كبيرة» على حد وصفه بعد طرده في المواجهة الأولى.

وأشار المهاجم ياسين بن زية، إلى تواجد جميع اللاعبين في تركيز عال، وعزمهم على بذل كل ما يلزم لتحقيق الفوز أمام البحرين وجعل الشعب الجزائري «يفخر» بهم.