الرياضة

الجزائر والأردن في مجموعة الأرجنتين بـ «مونديال 2026»

الجزائر والأردن في مجموعة الأرجنتين بـ «مونديال 2026»
5 ديسمبر 2025 23:33

واشنطن (أ ف ب)


وقع المنتخبان الجزائري والأردني في المجموعة العاشرة التي تترأسها الأرجنتين بطلة العالم، في قرعة نهائيات كأس العالم 2026 في واشنطن.
ومن بين المنتخبات العربية السبعة في القرعة، ستكون المجموعة العاشرة الوحيدة التي تضم منتخبين عربيين، فيما تكمل النمسا هذه المجموعة.

وكان المنتخب الأردني أول العرب المتأهلين إلى النهائيات التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي ستضم للمرة الأولى 48 منتخباً، من 11 يونيو حتى 19 يوليو، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.
في المقابل، تشارك الجزائر التي تعود إلى المونديال بعد غيابها عن النسختين الأخيرتين، للمرة الخامسة في تاريخها.
وتلعب المغرب، رابعة مونديال 2022، في المجموعة الثالثة مع البرازيل وهايتي وأسكتلندا، فيما تلعب تونس في المجموعة السادسة التي ضمت هولندا، اليابان، والفائز بين أوكرانيا - السويد وبولندا - ألبانيا.
وتواجه قطر، مستضيفة مونديال 2022، كندا، الفائز بين إيطاليا - إيرلندا الشمالية وويلز - البوسنة والهرسك وسويسرا، في حين تلعب مصر مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في المجموعة السابعة.
بدورها، تلتقي السعودية مع إسبانيا، الرأس الأخضر وأوروجواي في المجموعة الثامنة.
وفي حال تأهله من الملحق القاري، سيلعب المنتخب العراقي في المجموعة التاسعة مع فرنسا، السنغال والنرويج.

كأس العالم
مونديال 2026
الأردن
الجزائر
الأرجنتين
النمسا
