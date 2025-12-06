الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الجزائر تتألق أمام البحرين بـ «خماسية» في «كأس العرب»

الجزائر تتألق أمام البحرين بـ «خماسية» في «كأس العرب»
6 ديسمبر 2025 19:45

 
الدوحة (د ب أ)

اكتسح المنتخب الجزائري نظيره البحريني 5-1، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بكأس العرب لكرة القدم في قطر.
ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى أربع نقاط، محققاً فوزه الأول في البطولة ومتصدراً للترتيب، وذلك بعد أن كان قد استهل مشواره بتعادل سلبي مع السودان في الجولة الأولى.
على الجانب الآخر، ودع منتخب البحرين المنافسات باحتلاله المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، في المجموعة.
وتقدم المنتخب الجزائري عن طريق رضوان بركان في الدقيقة 24، لكن مهدي عبد الجبار أدرك التعادل للبحرين بعد ثلاث دقائق فقط من هدف التقدم.
ونجح عادل بولبينة في تسجيل الهدف الثاني للجزائر في الدقيقة 30، فيما أضاف زميله ياسين بنزية الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم سجل رضوان بركان الهدف الرابع في الدقيقة 48.
واختتم عادل بولبينة خماسية الجزائر في الدقيقة 80، مانحاً فريقه فوزاً كبيراً، بعد التعادل المخيب في الجولة الأولى.

كأس العرب
قطر
الدوحة
الجزائر
البحرين
