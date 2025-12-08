الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
جائزة أبوظبي.. «الموعد الخامس» مع «بطل عالمي جديد»!

8 ديسمبر 2025 11:01


عمرو عبيد (القاهرة)

سجّل البريطاني، لاندو نوريس، اسمه للمرة الأولى، في القائمة الذهبية لأبطال العالم في سباقات «الفورمولا-1»، ورغم عدم تتويجه بجائزة الاتحاد للطيران الكبرى، إلا أن الجولة الختامية في الموسم «المثير»، كانت على موعد مع تتويج بطلين في ليلة واحدة، حيث فاز ماكس فيرستابن بالسباق الإماراتي، بينما حصد نوريس لقب بطولة العالم، في مشهد يتكرر للمرة الخامسة في تاريخ سباق أبوظبي، حيث باتت جولة الختام في الإمارات، تتمتع بخاصية فريدة منذ نشأتها، إما أن تكون حاسمة ومُثيرة لأقصى درجة، أو تكون على موعد مع تتويج سائق جديد ببطولة العالم، وأحياناً يتحقق كلاهما في آن واحد.
ويُعد لاندو نوريس، خامس بطل يحصد لقبه العالمي الأول في سباق أبوظبي، حتى لو لم يفز بجائزته نفسها، حيث كانت البداية منذ الوهلة الأولى، في عام 2009، عندما اقتحم جينسون بوتون قائمة الأبطال الذهبية، على حساب سيباستيان فيتل، ورفع البريطاني الكأس العالمية للمرة الأولى، والوحيدة، عقب انتهاء سباق أبوظبي، الذي فاز به فيتل، لكنه لم يُغيّر من واقع تتويج بوتون العالمي وقتها.
فيتل نفسه كان على موعد «مثير جداً» في أبوظبي، عام 2010، عندما دخل مع 3 سائقين آخرين حلبة مرسى ياس، يحمل كل منهم أملاً واقعياً في الفوز ببطولة العالم، واحتاج الألماني إلى «مُعجزة» للفوز باللقب، تحققت بالفعل في سباق أبوظبي، ليُتوّج فيتل للمرة الأولى بلقب بطل العالم، ليكون ثاني «بطل جديد» في حقبة الجائزة الإماراتية.
وبعد 6 سنوات، كانت أبوظبي على موعد مع بطل جديد آخر، عندما فاز روزبرج بلقبه العالمي الوحيد، عام 2016، على حساب غريمه وزميله، لويس هاميلتون، وخاض «الثنائي» معركة شرسة في ختام بطولة العالم، وشهد السباق الإماراتي موقعة حاسمة أخرى وقتها، بتداخل كبير في الحسابات، انتهى بتتويج هاميلتون بجائزة أبوظبي الكُبرى، وأهدى اللقب العالمي إلى روزبرج، بفارق 5 نقاط عن البريطاني.
ثم انتظر السباق الإماراتي 5 سنوات أخرى، ليكون على موعد مع تتويج غير عادي على الإطلاق، في عام 2021، بعد «صراع ناري» بين ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون، حيث دخل كلاهما سباق أبوظبي بنفس عدد النقاط، وبعد أحداث مثيرة للجدل في اللفة الأخيرة بحلبة مرسى ياس، فاز الهولندي بالسباق، وحصد بطولة العالم للمرة الأولى في مسيرته، ليكون «الرابع» في قائمة الأبطال الجُدد بأبوظبي.
وها هو «ماكس» يُسلّم الراية إلى بطل جديد «خامس»، في تاريخ السباق الإماراتي، بعد فوزه بجائزة أبوظبي، مقابل تتويج لاندو نوريس بطلاً للعالم، ويُذكر أن تتويج بطلين في ليلة واحدة بأبوظبي، تكرر في 5 مرات أخرى، بعيداً عن ظهور بطل عالمي جديد، حيث حصد سيباستيان فيتل لقب بطولة العالم في 2011 و2012، بينما كان الفائزان في سباق أبوظبي هما لويس هاميلتون وكيمي رايكونن، ثم جاء الدور على هاميلتون، الذي رفع الكأس العالمية في ختام الجولة الإماراتية 3 مرات، في 2015 و2017 و2020، بينما كان أبطال سباق أبوظبي هم نيكو روزبرج، فالتيري بوتاس وماكس فيرستابن، على الترتيب.
 

