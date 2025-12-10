الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«جمارك أبوظبي» تعزز انسيابية تنظيم سباق فورمولاـ 1

10 ديسمبر 2025 20:00


أبوظبي (وام)
عززت جمارك أبوظبي جهودها اللوجستية والتنظيمية لدعم النسخة السابعة عشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولاـ 1 لعام 2025، الذي استضافته حلبة مرسى ياس في أبوظبي، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات الجمركية والإجراءات المتقدمة، أسهمت في ضمان انسيابية دخول شحنات السباق التي تضمنت سيارات الفورمولاـ 1 والمعدات والقطع الخاصة بالفرق المشاركة عبر منافذ الإمارة الجوية والبحرية والبرية، بما يضمن وصولها في الوقت المحدد ووفق أعلى معايير الدقة والكفاءة.
واعتمدت جمارك أبوظبي على تخصيص مسارات سريعة وتقديم خدمات فورية للمعاينة خارج المركز الجمركي، إلى جانب تطبيق أنظمة متطورة تُسهم في تسريع الإجراءات وتقليل زمن التخليص، مما رفع من مستوى جاهزية الفرق والمنظمين قبل انطلاق الحدث العالمي.
وتعامل مركز جمرك مطار زايد الدولي مع 11 طائرة تجارية محمّلة بسيارات الفورمولا ـ1 والمعدات الرئيسية والأجزاء التقنية، إضافة إلى إنهاء الإجراءات الجمركية لـ 105 شحنات متفرقة شملت معدات تقنية وأدوات صيانة وتجهيزات مساندة.
كما استقبل مركز جمرك ميناء خليفة نحو 180 حاوية محمّلة بتجهيزات لوجستية رئيسية، فيما أنجز مركز جمرك الغويفات الحدودي إجراءات 51 شاحنة تحمل معدات وأدوات خاصة بفرق السباق والعمليات التشغيلية.
وأكد سعادة مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في جمارك أبوظبي، أن هذه الجهود جاءت ثمرة تعاون وثيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وتعكس الدور المحوري لجمارك أبوظبي في تعزيز جاهزية البنية اللوجستية ودعم نجاح الأحداث العالمية التي تستضيفها الإمارة، مضيفاً أن جمارك أبوظبي ملتزمة بتقديم خدمات جمركية مبتكرة تسهم في تسهيل تدفق السلع والمعدات وتعزيز انسيابية العمليات اللوجستية، بما يدعم مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية والعالمية.

