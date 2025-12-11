حلبة ياس تستعد لاستقبال نخبة سائقي التحمل في «الخليج 12 ساعة»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك جايمس فاولز، مدير فريق ويليامز للفورمولا 1، في منافسات سباق الخليج 12 ساعة، فيما تواصل حلبة مرسى ياس الاستعدادات لاستقبال نخبة منافسي سباقات التحمل من المنطقة والعالم في عطلة هذا الأسبوع.

ويخوض فاولز منافسات النسخة الخامسة عشرة من سباق الخليج 12 ساعة، على متن سيارة ماكلارين GT3 EVO لصالح فريق Garage 59، ضمن تشكيلة تضم ألكسندر ويست، الفائز بفئة Pro-Am العام الماضي، إلى جانب مارك سانسوم وماركو بولتشيني.

وبعد خوضه تجارب الإعداد مع الفريق، يتطلع السائق البريطاني لاختبار قدراته على المسار الشهير في 13 و14 ديسمبر.

وفي هذا السياق، علق جايمس فاولز: «لا شيء يضاهي شعور العودة إلى مقعد السائق، وارتداء الخوذة من جديد. تربطني بفريق Garage 59 معرفة جيدة منذ عملنا المشترك في 2022، ويعد سباق الخليج 12 ساعة من أبرز الفعاليات، بما يقدمه من منافسة قوية على المسار. يسعدني خوض التجربة إلى جانب أليكس ومارك وماركو، واختبار أجواء السباقات من موقع السائق مجدداً».

يخوض الفريق منافسات سباق هذا العام ضمن شبكة قوية تضم 20 سيارة، من بينها اثنتان لفريق دراجون ريسينج الإماراتي.

ويشارك فريق المنار دراجون بسيارة فيراري 296 GT3 في فئة المحترفين، يقودها العُماني الفيصل الزبير إلى جانب البريطانيين بن تاك وكريستوفر فروغّات.

أما فريق DFYNE by Dragon فسيظهر بتشكيلة إيطالية كاملة تضم أوسكار رايندزيفيتش وجياكومو ألتوي وجيوفاني ألتوب، في حضور يؤكد قوة المنافسة وتنوع الخبرات على خط الانطلاق.

وبدوره، علق علي البشر، المدير العام لحلبة مرسى ياس: «يمثل سباق الخليج 12 ساعة محطة أساسية في روزنامة رياضة السيارات لدينا، ويواصل الحدث جذب أبرز الفرق العالمية وشخصيات بارزة في هذا المجال. وتعكس مشاركة جايمس فاولز هذا العام تعكس مكانة الحدث وقيمة المنافسة التي يقدمها على مسار السباق».

وتابع: «تنظيم سباق الخليج 12 ساعة بعد أيام قليلة فقط من جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، يبرز جاهزية فرق العمل في الحلبة، سواء على المستوى التشغيلي أو الرياضي، ويعكس قوة الخبرات التي تقف خلف هذه الفعاليات المتتالية. كما يعزز التزامنا بتطوير المواهب من خلال برنامج ياس هيت، والذي ظهر تأثيره بوضوح مع تتويج آدم الأزهري في سباقات كأس فورمولا 4 خلال أسبوع الجائزة الكبرى».