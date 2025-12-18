الأرجنتين تعود إلى ملعب لوسيل لمواجهة إسبانيا

الدوحة (أ ف ب)



سيكون ملعب لوسيل في 27 مارس 2026 مسرحاً للمواجهة التقليدية الجديدة بين بطلي أميركا الجنوبية وأوروبا والتي أُطِلق عليها «فيناليسيما»، حيث تتواجه الأرجنتين مع إسبانيا، وفق ما أعلنت اللجنة المنظمة.

وقالت اللجنة المحلية المنظمة للأحداث الكروية في قطر إنه «بالنسبة للأرجنتين، تمثل هذه المباراة عودة رمزية إلى مسرح انتصارهم المثير على فرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022، حيث أنهى «لا ألبيسيليستي» انتظاراً دام 36 عاماً لاستعادة أغلى جائزة في عالم كرة القدم».

وقاد ليونيل ميسي الأرجنتين لإحراز لقبها العالمي الأول منذ 1986 والثالث في تاريخها بفوزها في النهائي على ملعب لوسيل بالذات على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي من لقاء تقدم خلاله عملاق أميركا الجنوبية بثنائية نظيفة حتى الدقيقة 80، قبل أن يعود كيليان مبابي ببلاده من بعيد (سجل ثنائية في الوقت الأصلي وهدفاً بعد التمديد).

وتخوض الأرجنتين مواجهة «فيناليسيما» للمرة الثانية توالياً بطلة لأميركا الجنوبية بعدما تغلبت على إيطاليا بطلة أوروبا بثلاثية نظيفة في يونيو 2022 في لندن.

وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب ورئيس اللجنة المنظمة: «تفخر قطر باستضافة هذه المباراة المرموقة بين بطلين، لدينا سجل حافل بتنظيم فعاليات رياضية عالمية المستوى، وتوفير تجربة استثنائية للجماهير والمشجعين ووسائل الإعلام، وتُعدّ استضافة بطولة فيناليسيما 2026 دليلاً إضافياً على الثقة التي يوليها شركاؤنا لقطر».

وبدوره، قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين «تُجسد هذه المباراة توحيد قارتين كرويتين، وتُبرز الانتشار العالمي لرياضتنا في مثل هذه المواجهة المرموقة».

وأضاف «نتطلع إلى أمسية لا تُنسى من كرة القدم الاحترافية والاحتفالات الدولية»، فيما قال رئيس اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) الباراجوياني أليخاندرو دومينجيز إن «هذه المباراة الاستعراضية أكثر من مجرد منافسة، إنها رمز للتعاون والاحترام بين الاتحادات القارية، وفرصة للجماهير للاستمتاع بحدث تاريخي بكل معنى الكلمة».

وهذه المواجهة بين بطلي أميركا الجنوبية وأوروبا ليست جديدة بل أقيمت سابقاً مرتين عامي 1985 و1993 تحت مسمى كأس أوروبا- أميركا الجنوبية للأمم أو كأس أرتيميو فرانكي، وفازت فرنسا بالأولى على الأوروجواي 2-0 والأرجنتين بالذات بالثانية على الدنمارك بركلات الترجيح.

وأحرزت الأرجنتين لقب كوبا أميركا للمرة الثانية توالياً والسادسة عشرة في تاريخها بفوزها في نهائي 2024 على كولومبيا 1-0 بعد التمديد، فيما تغلبت إسبانيا في نهائي كأس أوروبا 2024 على إنجلترا 2-1 وأحرزت اللقب القاري للمرة الرابعة.