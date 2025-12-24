تحالف مكسيكي أميركي للاستحواذ على «كلوب أميركا»

مكسيكو سيتي(رويترز)

شكّلت شركة أولاماني المكسيكية للترفيه، وشركة جنرال أتلانتيك الأميركية للاستثمارات الخاصة تحالفاً استراتيجياً، للاستحواذ المشترك على نادي كلوب ​أميركا، أحد أكبر فرق كرة ‌القدم في المكسيك، في ​صفقة تقدر قيمة أصولها المجمعة ⁠بنحو ‌490 مليون دولار.

وقالت الأطراف المعنية: «إن الصفقة تنص على احتفاظ شركة أولاماني بحصة مسيطرة ⁠تبلغ 51% فيما ⁠تحصل جنرال أتلانتيك على 49% في كيان جديد ​يحمل اسم «جروبو أجيلاس».

وسيملك الكيان الجديد أيضاً ملعب أزتيكا، مقر نادي كلوب أميركا، إضافة إلى الأرض المجاورة له، ​بينما سيتولى إميليو ‍أزكاراجا، أكبر حملة الأسهم في أولاماني، منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «جروبو أجيلاس».

ومن المقرر أن يستضيف ‍ملعب أزتيكا المباراة ⁠الافتتاحية لكأس العالم لكرة ​القدم 2026.

واستثمرت جنرال أتلانتيك نحو ثلاثة مليارات ​دولار في 14 شركة مكسيكية منذ ‍افتتاح مكتبها في مكسيكو سيتي عام 2015. وتتطلب الصفقة موافقة حملة الأسهم في أولاماني، إضافة إلى موافقة هيئة مكافحة ‌الاحتكار في المكسيك.