مدرب جنوب أفريقيا يستعيد ذكرى تفوقه على مصر



الرباط (د ب أ)



تحدث البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لجنوب أفريقيا، عن مواجهة مصر في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويتقابل المنتخبان مساء الجمعة لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالبطولة المقامة في المغرب.

وأكد بروس أنه يعرف مفاتيح لعب منتخب مصر جيداً، لكنه في الوقت نفسه يعتبر أن تفوقه على مصر في نسخة 2017 عندما كان مدرباً للكاميرون، يعد ذكرى طيبة لكنه لا يتخطى كونه كذلك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي تقديمي للمباراة: «من الجيد أن تواجه فريقاً فزت عليه من قبل، هي ذكرى طيبة لي لا أكثر، لكن مرت سنوات وتغير المنتخب المصري جذرياً عما كان عليه وقتها».

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة الأفريقية بالفوز على زيمبابوي بنتيجة 2 -1، بينما انتصر منتخب جنوب أفريقيا على نظيره أنجولا بنتيجة 2 - 1 أيضاً، في الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية.

وتابع بروس: «منتخب مصر قوي للغاية ويمتلك لاعبين مميزين مثل محمد صلاح وعمر مرموش».

وقال: «دأن منتخب مصر لديه خبرة كبيرة وسجل قياسي بتحقيق لقب البطولة سبع مرات من قبل».

وأضاف مدرب جنوب أفريقيا: «أعرف مفاتيح لعب منتخب مصر جيداً قبل مواجهة الغد، ونتطلع لتحقيق الفوز».