الوحدة يتخطى خورفكان بهدف خربين

الوحدة يتخطى خورفكان بهدف خربين
28 ديسمبر 2025 19:50

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

فاز الوحدة على خورفكان بهدف أحرزه عمر خربين من ضربة جزاء، في مباراة الفريقين ضمن «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم.
ورفع «العنابي» رصيده إلى «21 نقطة» في المركز الثاني، خلف العين المتصدر، فيما توقف رصيد خورفكان عند «11 نقطة» في المركز العاشر.
وجاءت المباراة متوسطة المستوى، سيطر الوحدة على معظم فتراتها، خاصة في الشوط الثاني الذي أهدر فيه أكثر من فرصة لتعزيز النتيجة، أبرزها انفراد كايو في الدقيقة 60، وكذلك فرصة إبراهيما ديارا في الوقت بدل من الضائع، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لـ«أصحاب السعادة».

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
خورفكان
عمر خريبين
