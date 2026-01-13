الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»

«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
13 يناير 2026 21:00


الشارقة (الاتحاد)
اختتم «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة» فعاليات نسخته الرابعة برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبتنظيم هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ووسط مشاركة العديد من اللاعبين الدوليين في رياضة «الفوت جولف»، إلى جانب 36 من أساطير كرة القدم الدولية.
وشهدت بطولة الفوت جولف منافسة حماسية بين أكثر من 170 لاعباً محترفاً من حول العالم. وتمكّن المجري لازلو تسابو من انتزاع المركز الأول في الترتيب العام، فيما جاء الأوكراني إيفجني ليفتشنكو في المركز الثاني، والمجري تاماس جوبان في المركز الثالث.
واستمتع الجمهور بمباراة «ليلة نجوم الكرة» الشهيرة، التي أقيمت بنظام 11 لاعباً ضد 11 لاعباً، شارك فيها مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالميين (المعتزلين). وتمكّن فريق النجوم بقيادة كريستيان فييري من تحقيق فوز بنتيجة 4-1 على فريق الأساطير بقيادة يوري دجوركاييف.
وجاء تشكيل فريق النجوم على النحو التالي: إيلي تشيبانو كحارس مرمى، ونالدو مع أليساندرو أنوني كقلبين دفاع، باكاري سانيا كظهير أيمن، وأليساندرو فلورينزي كظهير أيسر. وتكون خط الوسط من دييغو بيروتي، وميراليم بيانيتش، فلوران مالودا. ولعب يورغوس كاراغونيس كصانع ألعاب، واحتوى خط الهجوم على كلٍّ من ماركو ديلفيكيو، وكريستيان فييري.
بينما جاء تشكيل فريق الأساطير بمشاركة الأسطورة عصام الحضري كحارس مرمى، وكل من فابيو كانافارو، وماركو ماتيراتزي كقلبين دفاع، مع وجود كريستيان زاكاردو كظهير أيمن، وفنسنت كانديلا كظهير أيسر. وتكون خط الوسط من روبيرت بيريس، ويوري جوركاييف، وإدغار دافيدز، مع وجود فرانشيسكو توتي كصانع لعب. وجاء كل من ديفيد تريزيجيه، وفرناندو يورينتي في خط الهجوم.
قبل المباراة، أُتيحت للجماهير فرصة استثنائية للقاء نجومهم المفضلين خلال جلسة خاصة لمقابلة الجمهور والتوقيعات. 

 

