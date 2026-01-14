بعد الوداع «المؤلم» لروما في كأس إيطاليا.. جاسبيريني يرفض محاكمة سفيلار



معتز الشامي (أبوظبي)

أكد المدرب الإيطالي جيان بييرو جاسبيريني أنه «غير مُحبط» رغم خروج روما من بطولة كأس إيطاليا، عقب السقوط على ملعبه أمام تورينو بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة شهدت سيناريو قاسياً على جماهير «الجيالوروسي»، خصوصا بعد استقبال هدف حاسم في اللحظات الأخيرة.

وودّع روما البطولة، مساء أمس الثلاثاء، بعد مواجهة جاءت مليئة بالإثارة، حيث نجح تورينو في خطف بطاقة التأهل بفضل ثنائية تشي أدامز، إلى جانب هدف قاتل سجّله إميرهان إلكهان في الدقائق الأخيرة، ليحسم الفوز من قلب العاصمة، رغم عودة روما مرتين في اللقاء، عبر هدفي ماريو هيرموسو والمهاجم الصاعد أنطونيو أرينا.

وواجه جاسبيريني سؤالاً مباشراً حول حاجته لمهاجمين جُدد في يناير، ليعترف بصعوبة الأمر، قائلاً «ربما كنت أتوقع ذلك في يوليو، أما في يناير فالأمر مختلف تماماً»، وأضاف: «قدّمنا موسماً جيداً حتى الآن ونريد الاستمرار، لعبنا بشكل جيد، أهنئ اللاعبين على الأداء، لكن للأسف النتيجة أفسدت كل شيء، كانت يمكن أن تكون ليلة تُكتب للإشادة بنا، وأهنئ تورينو على التأهل».

وعن الأهداف التي استقبلها روما وما أثير حول الحارس ميلي سفيلار، رفض جاسبيريني محكامته أو تحميله المسؤولية، قائلاً: «هناك بالطبع شعور بالندم على الأهداف التي استقبلناها، كان يمكن تجنب بعضها، لكنها تحدث في كرة القدم.. كانت مباراة قوية ومفتوحة، ولن ألوم أحداً».

وفي لقطة مضيئة وسط الخروج، خطف الموهوب أنطونيو أرينا «16 عاماً» الأضواء، بعدما سجّل من أول لمسة له في كرة القدم مع الفريق الأول، ما دفع المدرب للإشادة به: «هذا الهدف إشارة عظيمة وستبقى معه طويلاً. هو قويٌّ بدنياً، لا يخاف من شيء، ويملك طاقة كبيرة. لا أعرف إن كان سيظل دائماً رأس حربة، ما زال أمامه وقت لينمو، لكن بالنسبة لعمره فهو متطور جداً».

وختم جاسبيريني تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سيغلق ملف الكأس سريعاً: «الآن وقت الدوري، أنا آسف للمجموعة وللجماهير، لكن اللعب في كل البطولات أمر صعب، علينا تقبُّل ذلك. أنا غير محبط».