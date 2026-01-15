الوصل والجزيرة قمة ساخنة بشعار صراع تحسين المراكز



معتز الشامي (أبوظبي)

تتجه الأنظار مساء بعد غد السبت إلى مواجهة من العيار الثقيل تجمع الوصل وضيفه الجزيرة، ضمن قمم الجولة 13 وختام الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين، في لقاء يحمل عنواناً واضحاً، وهو رغبة تحسين المركز وترتيب الأوراق قبل انطلاق الدور الثاني.

يمتلك الوصل 22 نقطة في الترتيب الرابع، بينما يمتلك الجزيرة 21 نقطة في المركز الخامس، وبين رغبة «الفهود» في العودة سريعاً لطريق الانتصارات، وطموح «فخر أبوظبي» في تثبيت حضوره ضمن دائرة المنافسة، تبدو المباراة مرشحة لتكون واحدة من أكثر مواجهات الجولة سخونة وإثارة.

ويدخل الوصل لقاء القمة وهو يبحث عن استعادة التوازن بعد خسارته الأخيرة أمام شباب الأهلي (1-3)، وهي خسارة لا يريد الفريق أن تتحول إلى بداية سلسلة نتائج سلبية، خصوصاً أنه لم يخسر مباراتين متتاليتين في الدوري منذ سبتمبر وأكتوبر 2024، ما يعكس قدرة الفريق على الرد سريعاً عقب التعثر. كما أن تلك المباراة بالنسبة للوصل يمثل فرصة مثالية لإرسال رسالة قوية بأنه ما زال قادراً على مجاراة الكبار، وأن العودة لا تحتاج سوى «شرارة» تعيد الثقة والصلابة الذهنية إلى المجموعة.

أما الجزيرة، فيدخل المواجهة بطموحات لا تقل شراسة، مدعوما بأرقام إيجابية خارج ملعبه، إذ لم يخسر الفريق في آخر 5 مباريات خارج أرضه بدوري أدنوك للمحترفين (فاز 3 وتعادل 2)، ويستهدف الوصول إلى المباراة السادسة تواليا دون خسارة خارج قواعده، وهو إنجاز لم يحققه منذ الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2020، والتي شهدت آنذاك مباراة أمام الوصل انتهت بنتيجة مثيرة (3-2).

وتاريخيا، تميل الكفة لصالح الجزيرة في مواجهات الفريقين، بعدما جمعت بينهما 32 مباراة في دوري المحترفين، فاز الجزيرة في 18 منها مقابل 7 انتصارات للوصل، بينما حضر التعادل في 7 مواجهات، ما يمنح «فخر أبوظبي» أفضلية رقمية واضحة.

وتكشف الأرقام أيضا أن الجزيرة ظل واحداً من أصعب الخصوم على الوصل، حيث لم يخسر «الفهود» أمام أي فريق أكثر من خسارته أمام العين (22) ثم الجزيرة (19)، كما لم يستقبل أهدافاً أكثر سوى أمام العين (70) مقارنةً بما تلقاه أمام الجزيرة (66) في دوري المحترفين.

لكن الوصل يمتلك في المقابل مؤشراً هجومياً لافتاً في آخر مواجهاته أمام الجزيرة، بعدما سجل 13 هدفاً خلال آخر 4 مباريات بينهما، وهو نفس عدد الأهداف التي كان قد سجلها في 10 مباريات سابقة أمام منافسه، ما يعكس تحسناً واضحاً في قدرة الوصل على كسر دفاعات الجزيرة مؤخراً، ويمنح المواجهة بعداً تكتيكياً إضافياً بين فريق يعرف كيف يهاجم خصمه في السنوات الأخيرة، وآخر يملك تاريخاً أطول من التفوق.

ويبرز كذلك جانب الحسم المبكر في شخصية الجزيرة هذا الموسم، إذ حقق الفريق 6 انتصارات في الدوري، وفي جميعها كان البادئ بالتسجيل، لتنتهي هذه المباريات بنتيجة إجمالية (14-2)، وهو رقم يوضح أهمية الهدف الأول بالنسبة لفخر أبوظبي، مقابل ضرورة مضاعفة تركيز الوصل في الدقائق الأولى، ويظل علي مبخوت العنوان الأبرز تاريخياً في مواجهات الفريقين كهداف للديربي برصيد 12 هدفاً، يليه فابيو ليما بـ10 أهداف، فيما سجل الجزيرة 66 هدفاً في شباك الوصل مقابل 50 هدفاً للفهود، في دلالة على أن المواجهة غالباً ما تُحسم بالتفاصيل الهجومية.

وبين ضغط تحسين المراكز، ورغبة الوصل في العودة، وهدوء الجزيرة خارج أرضه، ينتظر الجمهور مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، ولا يعترف لقاء القمة بين الفريقين، إلا بمن يترجم دوافعه إلى هدف أول، ثم يفرض شخصيته حتى النهاية.