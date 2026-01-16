مصر ونيجيريا.. «قمة الجريحين»!

الرباط (د ب أ)

يبحث منتخبا مصر ونيجيريا، عن نهاية سعيدة لرحلة اصطدمت بحاجز الإخفاق قبل نهايتها، وذلك عندما يلتقيان في مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة بالمغرب.

ويتقابل المنتخبان على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، لتحديد المركز الثالث بعدما فشلت مصر في التأهل للنهائي بالخسارة من السنغال صفر/ 1، بينما خسرت نيجيريا بركلات الترجيح 2/ 4 من المغرب بعد التعادل صفر/ صفر.

وكان المنتخب المصري يأمل في مطاردة حلم اللقب الثامن لتعزيز رقمه القياسي، لكنه اصطدم بعقدة سنغالية مكرّرة، بعدما تفوق عليه رفقاء ساديو ماني مرة أخرى، لتستمر انتصارات السنغال بعد الفوز بنهائي أمم أفريقيا 2021، وكذلك التأهل لكأس العالم 2022 على حساب مصر.

أما منتخب نيجيريا، ففشل في معادلة ما حققه النسخة الماضية على الأقل بعدما حلّ وصيفاً بالخسارة من كوت ديفوار.

ويحمل تاريخ مواجهات المنتخبان المصري والنيجيري، تكافؤاً كبيراً، حيث فازت مصر 6 مرات مقابل 7 لنيجيريا، وحضر التعادل 6 مرات أيضاً. وكانت آخر مواجهة بينهما قد سبقت انطلاق البطولة الأفريقية، وجاءت في إطار ودي، حيث فازت مصر 2/ 1 لكن المنتخب النيجيري لم يكن قد استعان بجميع العناصر الأساسية.

وعلى مستوى مبارياتهما في أمم أفريقيا فإن هناك تقارباً كبيراً في انتصارات كل منهما، فقد فازت نيجيريا 1/صفر في نسخة 2021، بينما كان التفوق مصريا 3/ 1 بنسخة 2010، وتعادلا صفر/ صفر في 1994، وبنفس النتيجة 1988.

وعقب خروج المنتخب المصري من نصف النهائي، أمام نظيره السنغالي، نال المدرب حسام حسن انتقادات لاذعة سواء بسبب الأداء السيئ والفشل في مجاراة السنغال، أو نتيجة لتصريحاته عقب الهزيمة، والتي تحدث فيها عن سوء أوضاع إقامة المنتخب في طنجة، وغياب العدالة التحكيمية عن المباراة. ويبدو المركز الثالث فرصة سانحة لمصالحة الجماهير، وتهدئة الانتقادات التي تعرض لها، لاسيما إذا نجح المنتخب المصري في تقديم صورة مغايرة عن تلك التي ظهر بها ضد السنغال، والأداء الدفاعي العشوائي دون وجود أي ملامح هجومية. ولن يتردد حسام في الاستعانة بنفس العناصر التي بمقدورها تقديم الإضافة على غرار محمد صلاح، القائد والجناح الأيمن، رغم غياب خطورته أمام السنغال، وكذلك عمر مرموش نجم مانشستر سيتي، وأيضاً إمام عاشور وحمدي فتحي، بينما يغيب حسام عبدالمجيد للإيقاف وأحمد فتوح الظهير الأيسر للإصابة، ما يدعو للعودة إلى طريقة 4/ 3/ 3 من جديد التي بدأ بها البطولة، قبل أن يتحول لطريقة دفاعية بحتة بداية من دور الثمانية ضد كوت ديفوار. وإذا كان الإرهاق هو العدو الأول للمنتخب المصري، فإنه سيكون عنصراً مؤثراً بشكل كبير على منتخب نيجيريا أيضاً الذي لعب 120 دقيقة ضد المغرب أنهكته بدنياً، علاوة على إحباط الفشل في التأهل للنهائي.

لكن المدرب المالي إيريك تشيل يحاول على الأقل إرضاء طموحات الجماهير من خلال تحقيق المركز الثالث، وهو ما لم يفشل فيه منتخب نيجيريا من قبل عندما يصل إلى هذه المرحلة من البطولة، بواقع 8 مرات سابقة، كأكثر من أي منتخب آخر. وتظل عناصر القوة حاضرة في صفوف المنتخب النيجيري على غرار المهاجم فيكتور أوسيمين إضافة إلى أديمولا لوكمان وأكور آدمز، فيما يغيب كالفين باسي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.