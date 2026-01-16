4 وجهات محتملة لمشروع تشابي ألونسو الجديد

معتز الشامي (أبوظبي)

يفضل تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد المقال الحصول على بعض الوقت للتفكير، مع اليقين بأن مستقبله سيبقى ضمن نخبة كرة القدم الأوروبية، ولا تزال سمعته كمدرب، رغم فشله في البرنابيو، راسخة في أوساط العديد من مجالس الإدارة، وتراقب عدة أندية كبرى وضعه عن كثب.

وبدون تسرع، ومع وجود سوق متاح، قد يعود تشابي ألونسو للظهور على المقاعد الفنية في الأشهر المقبلة، حيث تبدو 4 وجهات محتملة للمدرب الإسباني تناسب مواصفاته.

** ليفربول.. عودة عاطفية ورياضية

يُعد ليفربول أحد أقوى المرشحين لتولي منصب المدير الفني. ترك تشابي ألونسو بصمة لا تمحى كلاعب في أنفيلد، حيث كان ركيزة أساسية في الفريق الذي فاز بدوري أبطال أوروبا عام 2005، ولطالما كان لهذا الارتباط العاطفي صدى قوي لدى النادي وجماهيره. علاوة على ذلك، فقد تواصل ليفربول مع المدرب قبل قبوله عرض ريال مدريد، ما يؤكد أن اسمه يحظى بتقدير كبير من قبل الإدارة الرياضية للنادي، ومع تعرض آرني سلوت لضغوط كبيرة وتساؤلات حول النتائج والأداء، قد يصبح تشابي الخليفة الأمثل إذا قرر النادي إجراء تغيير في الجهاز الفني.

** سان جيرمان: مشروع جديد بعد رحيل إنريكي

باريس سان جيرمان يلوح في الأفق أيضاً. فقد تأكد رحيل لويس إنريكي عن النادي الصيف المقبل، ما يفتح الباب أمام مشروع جديد في باريس. يبحث باريس سان جيرمان عن مدرب يتمتع بالسلطة والنجومية وأسلوب لعب واضح، وقد يكون ألونسو هو الخيار الأمثل كشخصية متوازنة وأقل صدامية من غيره، لكنه يمتلك شخصية كافية لقيادة غرفة ملابس معقدة.

** مانشستر يونايتد.. قيادة إعادة بناء شاملة

ويمر مانشستر يونايتد بمرحلة حاسمة. فبعد إقالة روبن أموريم، بدأ النادي بالفعل البحث عن مدرب لقيادة مشروع جاد يبدأ الصيف المقبل.

ويمتلك ألونسو مواصفات قائد المشروع، القادر على وضع أسّس تكتيكية وثقافية لناد بحاجة إلى هوية واضحة، ويتطلب ملعب أولد ترافورد الصبر والقيادة ورؤية طويلة الأمد، وقد يكون المدرب الإسباني خياراً طموحاً لإعادة يونايتد إلى مصاف النخبة في المنافسات الأوروبية.

** بايرن ميونيخ.. المعرفة اللازمة بالنادي وجينات الفوز

يعد بايرن ميونيخ خياراً وارداً للغاية، حيث يعرف ألونسو النادي البافاري جيداً، فقد لعب فيه بين عامي 2014 و2017، وعايش بنفسه الضغط المستمر لتحقيق الفوز.

ويقدر بايرن ميونيخ بشكل خاص المدربين ذوي الوعي التكتيكي والانضباط والقيادة الهادئة، وهي سمات تميّز المدرب الباسكي، وفي نادٍ يمر بعمليات إعادة بناء مستمرة، حيث يكون منصب المدير الفني غير مستقر في كثير من الأحيان، يبدو تشابي خياراً قوياً لقيادة مشروع متوسط المدى، فهو يمتلك المعرفة اللازمة بالبيئة المحيطة.