100 نقطة.. برشلونة يسعى لرقم قياسي في الليجا



معتز الشامي (أبوظبي)

برشلونة بقيادة هانسي فليك هذا الموسم لا يُقهر، حيث يتصدر الفريق جدول الترتيب بعد فوزه في تسع مباريات متتالية، برصيد 49 نقطة، ويُعد سجلِّه أفضل بكثير من الموسم الماضي، ويسير الفريق بخُطى ثابتة نحو كتابة التاريخ واللحاق بفريق تيتو فيلانوفا الأسطوري «برشلونة» في موسم 2012-2013 وفريق جوزيه مورينيو «ريال مدريد» في موسم 2011-2012.

ويحمل برشلونة، إلى جانب ريال مدريد، الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط في الدوري الإسباني، حيث حقق هذا الإنجاز قبل 13 عاماً، عندما وصل الفريق بقيادة تيتو فيلانوفا (وجوردي رورا في المراحل الأخيرة بسبب مرض فيلانوفا) إلى رقم لم يسبقه إليه أحد في برشلونة: 100 نقطة.

وكان سجل ذلك الفريق في مباريات الموسم المنتظم الـ 38 هو 32 فوزاً، و4 تعادلات، وهزيمتان (أمام ريال سوسيداد وريال مدريد)، حطّمت تلك التشكيلة، التي ضمت ليونيل ميسي، وأندريس إنييستا، وتشافي هيرنانديز، وسيرجيو بوسكيتس، وخافيير ماسكيرانو، وفيكتور فالديس، وغيرهم، جميع الأرقام القياسية السابقة، وقدّمت موسماً لم يسبق لأي فريق آخر تحقيقه أو تكراره، وفي موسم 2009-2010، حصد بيب جوارديولا 99 نقطة. ووصل كل من إرنستو فالفيردي، ولويس إنريكي، وبوبي روبسون إلى 90 نقطة. وفاز هانسي فليك باللقب الموسم الماضي برصيد 88 نقطة.

وعادل فريق برشلونة لموسم 2012-2013 الإنجاز الذي حققه ريال مدريد في الموسم السابق، حيث وصل إلى 100 نقطة لأول مرة وصنع التاريخ في الدوري الإسباني، حيث فاز في 32 مباراة، وتعادل في 4، وخسر مباراتين (أمام ليفانتي وبرشلونة).

ويملك فريق برشلونة الحالي بقيادة فليك 49 نقطة من 19 مباراة، حيث، خسر الفريق مباراتين فقط (أمام إشبيلية وريال مدريد)، وتعادل مع رايو فاليكانو.

ولم يخسر الفريق منذ مباراة الكلاسيكو على ملعب سانتياجو برنابيو، التي أقيمت 26 أكتوبر 2025، حيث حقق 9 انتصارات متتالية في الدوري، ودفعت جودة الفريق والثقة التي تمنحها هذه النجاحات النادي إلى التطلع لتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى 100 نقطة، مرة أخرى.

وصل الدوري الإسباني إلى منتصفه، ويفضل المسؤولون في الإدارة توخِّي الحذر، لكن الجميع يؤمنون بقدرة الفريق على تحقيق هذا الإنجاز، حيث يرون أن فريقاً يضم خوان غارسيا، وباو كوبارسي، وبيدري، ولامين يامال، وروبرت ليفاندوفسكي، وفيران توريس، وداني أولمو وغيرهم، قادر على كتابة التاريخ.