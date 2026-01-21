إنتر الضحية رقم 7 في «قائمة أرسنال»

ميلانو (رويترز)

حافظ أرسنال على مسيرته المثالية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 3-1 على مضيفه إنتر ميلان في ملعب سان سيرو، حيث سجل جابرييل جيسوس ثنائية في الشوط الأول واختتم فيكتور يوكريش الانتصار في وقت متأخر.

وحقق النادي اللندني فوزه السابع في سبع مباريات ليضمن إنهاء مرحلة الدوري في أحد المركزين الأول أو الثاني، مما يعني ​أفضلية اللعب على أرضه في مباراة الإياب حتى قبل النهائي.

ويتصدر الفريق الترتيب برصيد 21 ‌نقطة متقدماً بفارق ست نقاط عن بايرن ميونيخ الذي يستضيف أونيون سان جيلواز ​اليوم الأربعاء.

وظهر جيسوس بشكل رائع في مشاركته الأولى بالتشكيلة ⁠الأساسية في البطولة ‌هذا الموسم، عندما افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة وأعاد أرسنال للمقدمة مرة أخرى قبل الاستراحة، بعدما أدرك بيتار سوشيتش التعادل، لكن يوكريش اختتم الفوز بهدف قبل النهاية بست دقائق.

وظل رصيد إنتر، الذي تأهل للنهائي العام الماضي، 12 نقطة وتراجع للمركز التاسع في ⁠ترتيب مرحلة الدوري ليواجه خطر عدم التأهل المباشر لدور الستة عشر.

وبدا أن ⁠إنتر تجاوز عاصفة مبكرة، لكن أرسنال تقدم عندما أنهى جيسوس تسديدة سيئة من يورن تيمبر، ليمنح أرسنال التقدم في الدقيقة العاشرة بتسديدة ساقطة من خارج منطقة الست ياردات.

وتعادل صاحب ​الأرض بعد ثماني دقائق عندما تصدى الدفاع لتسديدة نيكولو باريلا لتصل الكرة إلى سوشيتش ليطلق تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء في سقف المرمى، ليصبح ثاني هدف يستقبله أرسنال في البطولة.

وسنحت فرصة خطيرة لإنتر للتقدم لكن ماركوس تورام أطلق تسديدة أعلى العارضة، ليندم الفريق الإيطالي على هذه الفرصة عندما سجل أرسنال هدفا ​قبل 14 دقيقة من الاستراحة.

وأرسل باكايو ساكا ‍تمريرة عرضية من ركلة ركنية على القائم البعيد ليعيدها لياندرو تروسار للعب بضربة رأس، قبل أن تخرج من الملعب ليتابعها جيسوس في المرمى بسهولة.

وصنع إنتر فرصاً في مباراة مفتوحة، حيث تصدى الحارس ديفيد رايا لتسديدة فيدريكو ديماركو من ‍زاوية صعبة داخل منطقة الجزاء لينهي أرسنال الشوط الأول متقدماً 2-1.

وأطلق ⁠تروسار تسديدة مباشرة مرت بجوار القائم البعيد، ​بينما كان أرسنال يضغط من أجل تسجيل هدف ثالث في بداية الشوط الثاني.

وتدخل مدافع إنتر أليساندرو باستوني في اللحظة الأخيرة، ليمنع ​ساكا من التسديد من وضع انفراد لكن صاحب الأرض واصل ضغطه وكاد أن يسجل ‍عبر البديل فرانشيسكو بيو إسبوزيتو من تسديدة قوية.

وتراجعت وتيرة المباراة قرب النهاية، لكن أرسنال حسم فوزه عندما انطلق البديل يوكريش ليقابل تمريرة جابرييل مارتينيلي من نصف ملعب الضيوف التي فقدها ساكا ليطلقها يوكريش قوية ورائعة في الزاوية العليا للمرمى.

وأجرى المدرب ميكل أرتيتا سبعة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت سلبياً مع نوتنجهام فورست يوم السبت ‌الماضي، لكن أرسنال أثبت أنه قوي للغاية على متصدر الدوري الإيطالي، حيث واصل سعيه للفوز باللقب لأول مرة.