الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إنتر الضحية رقم 7 في «قائمة أرسنال»

إنتر الضحية رقم 7 في «قائمة أرسنال»
21 يناير 2026 08:08

ميلانو (رويترز)
حافظ أرسنال على مسيرته المثالية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 3-1 على مضيفه إنتر ميلان في ملعب سان سيرو، حيث سجل جابرييل جيسوس ثنائية في الشوط الأول واختتم فيكتور يوكريش الانتصار في وقت متأخر.
وحقق النادي اللندني فوزه السابع في سبع مباريات ليضمن إنهاء مرحلة الدوري في أحد المركزين الأول أو الثاني، مما يعني ​أفضلية اللعب على أرضه في مباراة الإياب حتى قبل النهائي.
ويتصدر الفريق الترتيب برصيد 21 ‌نقطة متقدماً بفارق ست نقاط عن بايرن ميونيخ الذي يستضيف أونيون سان جيلواز ​اليوم الأربعاء.
وظهر جيسوس بشكل رائع في مشاركته الأولى بالتشكيلة ⁠الأساسية في البطولة ‌هذا الموسم، عندما افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة وأعاد أرسنال للمقدمة مرة أخرى قبل الاستراحة، بعدما أدرك بيتار سوشيتش التعادل، لكن يوكريش اختتم الفوز بهدف قبل النهاية بست دقائق.
وظل رصيد إنتر، الذي تأهل للنهائي العام الماضي، 12 نقطة وتراجع للمركز التاسع في ⁠ترتيب مرحلة الدوري ليواجه خطر عدم التأهل المباشر لدور الستة عشر.
وبدا أن ⁠إنتر تجاوز عاصفة مبكرة، لكن أرسنال تقدم عندما أنهى جيسوس تسديدة سيئة من يورن تيمبر، ليمنح أرسنال التقدم في الدقيقة العاشرة بتسديدة ساقطة من خارج منطقة الست ياردات.
وتعادل صاحب ​الأرض بعد ثماني دقائق عندما تصدى الدفاع لتسديدة نيكولو باريلا لتصل الكرة إلى سوشيتش ليطلق تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء في سقف المرمى، ليصبح ثاني هدف يستقبله أرسنال في البطولة.
وسنحت فرصة خطيرة لإنتر للتقدم لكن ماركوس تورام أطلق تسديدة أعلى العارضة، ليندم الفريق الإيطالي على هذه الفرصة عندما سجل أرسنال هدفا ​قبل 14 دقيقة من الاستراحة.
وأرسل باكايو ساكا ‍تمريرة عرضية من ركلة ركنية على القائم البعيد ليعيدها لياندرو تروسار للعب بضربة رأس، قبل أن تخرج من الملعب ليتابعها جيسوس في المرمى بسهولة.
وصنع إنتر فرصاً في مباراة مفتوحة، حيث تصدى الحارس ديفيد رايا لتسديدة فيدريكو ديماركو من ‍زاوية صعبة داخل منطقة الجزاء لينهي أرسنال الشوط الأول متقدماً 2-1.
وأطلق ⁠تروسار تسديدة مباشرة مرت بجوار القائم البعيد، ​بينما كان أرسنال يضغط من أجل تسجيل هدف ثالث في بداية الشوط الثاني.
وتدخل مدافع إنتر أليساندرو باستوني في اللحظة الأخيرة، ليمنع ​ساكا من التسديد من وضع انفراد لكن صاحب الأرض واصل ضغطه وكاد أن يسجل ‍عبر البديل فرانشيسكو بيو إسبوزيتو من تسديدة قوية.
وتراجعت وتيرة المباراة قرب النهاية، لكن أرسنال حسم فوزه عندما انطلق البديل يوكريش ليقابل تمريرة جابرييل مارتينيلي من نصف ملعب الضيوف التي فقدها ساكا ليطلقها يوكريش قوية ورائعة في الزاوية العليا للمرمى.
وأجرى المدرب ميكل أرتيتا سبعة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت سلبياً مع نوتنجهام فورست يوم السبت ‌الماضي، لكن أرسنال أثبت أنه قوي للغاية على متصدر الدوري الإيطالي، حيث واصل سعيه للفوز باللقب لأول مرة. 

أخبار ذات صلة
روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي
سلوت: الفوز على مارسيليا خلّصنا من الضغوط
بوكايو ساكا
إنتر ميلان
أرسنال
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
مهرجان الظفرة للكتاب يحتفي بتجارب فنية واعدة
التعليم والمعرفة
مهرجان الظفرة للكتاب يحتفي بتجارب فنية واعدة
اليوم 12:50
«موانئ دبي العالمية» تكشف تفاصيل «منطقة دبي للأغذية»
اقتصاد
«موانئ دبي العالمية» تكشف تفاصيل «منطقة دبي للأغذية»
اليوم 12:50
انطلاق «طيران الإمارات للآداب» بمشاركة نحو 200 متحدث من 40 دولة
التعليم والمعرفة
انطلاق «طيران الإمارات للآداب» بمشاركة نحو 200 متحدث من 40 دولة
اليوم 12:39
مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري
علوم الدار
مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري
اليوم 12:33
روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي
الرياضة
روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©