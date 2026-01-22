دجيكو يجتاز الفحص الطبي ويقترب من شالكه

دوسلدورف (د ب أ)

اجتاز إدين دجيكو الاختبار الطبي للانضمام لفريق شالكه، متصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، قادماً من فيورنتينا الإيطالي. ويتبقى توقيع اللاعب على العقود فقط لإتمام الصفقة، بعدما وافق في وقت سابق على الشروط الشخصية مع شالكه، الذي توصّل لاتفاق مع فيورنتينا بشأن الصفقة.

وفاز دجيكو، الذي يبلغ عامه الـ40 في مارس المقبل، بالدوري الألماني في 2009 مع فولفسبورح، كما أنه توجه هدافاً للدوري الألماني في الموسم التالي. وغادر دجيكو ألمانيا في 2010، ومنذ ذلك الوقت لعب مع مانشستر سيتي وإنتر ميلان وفناربخشة قبل أن ينضم إلى فيورنتينا في الصيف الماضي. ولكنه شارك لفترات قصيرة مع فيورنتينا ولم يسجل أي أهداف. ولعب دجيكو 146 مباراة دولية مع المنتخب البوسني، وسجل 72 هدفاً. ويتصدر شالكه قمة جدول ترتيب أندية دوري الدرجة الثانية بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه، ويهدف للعودة للبوندسليجا بعد أن قضى ثلاثة أعوام في دوري الدرجة الثانية.